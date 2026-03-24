Google Messages corrige enfin deux gros défauts de sa messagerie

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Avec les mentions et la corbeille, Google améliore son application de messagerie Android, longtemps critiquée pour son retard face à la concurrence.

Application centrale de l’écosystème Android, Google Messages continue d’évoluer pour rattraper son retard face aux grandes plateformes de messagerie. Après l’introduction récente de la planification des messages, Google déploie désormais deux nouvelles fonctionnalités attendues de longue date : les mentions dans les conversations de groupe et un dossier Corbeille pour récupérer les messages supprimés.

Des ajouts qui améliorent sensiblement l’expérience utilisateur, sans toutefois bouleverser en profondeur les usages.

Google Messages comble progressivement son retard sur les messageries concurrentes

Malgré son rôle clé dans la messagerie Android, Google Messages a longtemps été critiqué pour son manque de fonctionnalités comparé à des applications comme WhatsApp ou Telegram. Google semble aujourd’hui déterminé à corriger cette situation en enrichissant progressivement son application.

Les dernières mises à jour témoignent d’une volonté d’améliorer les usages du quotidien, en intégrant des outils devenus standards dans l’univers de la messagerie instantanée.

Les mentions dans les groupes : une fonctionnalité essentielle enfin disponible

Avec cette nouvelle mise à jour, Google Messages introduit la possibilité de mentionner directement un contact au sein d’une conversation de groupe. Une fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs habitués aux échanges collectifs.

Le fonctionnement repose sur un principe simple : en saisissant le symbole @ suivi du nom d’un contact, l’utilisateur peut attirer son attention de manière ciblée. La personne mentionnée reçoit alors une notification spécifique, même si les notifications du groupe ont été désactivées.

Cette particularité constitue un atout important, notamment dans les groupes actifs où les messages peuvent rapidement se multiplier. Il devient également possible de mentionner plusieurs participants dans un même message, facilitant la coordination au sein de conversations professionnelles ou familiales.

Le déploiement de cette fonctionnalité est en cours sur les appareils compatibles avec le protocole RCS via Google Messages, et devrait être accessible à la majorité des utilisateurs dans les prochains jours.

Une corbeille intégrée pour récupérer les messages supprimés

Autre évolution majeure : l’arrivée d’un dossier Corbeille dans Google Messages, qui permet désormais de restaurer des conversations supprimées.

Jusqu’à présent, toute suppression était définitive. Désormais, les discussions effacées sont conservées pendant une période de 30 jours, offrant une possibilité de récupération en cas d’erreur.

Si l’utilisateur choisit de restaurer une conversation, celle-ci réapparaît dans la boîte de réception principale avec l’intégralité de son historique, sans perte de données. À l’inverse, il reste possible de supprimer définitivement les messages en vidant manuellement la corbeille avant l’expiration du délai.

L’accès à cette fonctionnalité se veut simple et intuitif : il suffit d’ouvrir Google Messages, d’accéder au menu via la photo de profil, puis de sélectionner l’option dédiée à la corbeille.

Une mise à jour utile mais encore en retrait face à la concurrence

Ces nouvelles fonctionnalités confirment l’évolution progressive de Google Messages, qui tend à se rapprocher des standards imposés par les grandes applications de messagerie.

Cependant, elles mettent également en évidence le retard accumulé par l’application, certaines de ces options étant disponibles depuis plusieurs années chez ses concurrents.

Avec l’intégration des mentions et du dossier Corbeille, Google améliore significativement l’ergonomie et la fiabilité de sa messagerie Android. Ces ajouts, bien que tardifs, répondent à des besoins concrets et renforcent l’utilité quotidienne de l’application.

Reste à savoir si Google poursuivra sur cette lancée afin de faire de Google Messages une alternative réellement compétitive face aux leaders du marché.