Renault Twingo E-Tech electric : au volant de la nouvelle référence du segment A

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Dès son lancement en 1992, Twingo s’est imposée comme un modèle emblématique dans l’univers automobile. Elle a profondément transformé le segment A, en imposant une vision audacieuse de la citadine : joyeuse, colorée, modulable, qui laissait chacun libre « d’inventer la vie qui va avec ». C’était l’époque d’une offre pléthorique qui s’enrichissait chaque année de plusieurs nouveaux modèles. Si Twingo a continué sa success-story avec plus de 4,1 millions d’exemplaires vendus dans 25 pays au fil des générations, dont 1,9 million d’unités en France, son segment ne représente plus aujourd’hui que 5 % du marché européen et 2,5% du marché français.

Contrairement aux idées reçues, cette faiblesse du segment A ne résulte pas d’un manque de demande : les automobilistes européens restent attachés à des véhicules accessibles et compacts, adaptés à la vie urbaine ou à un usage en seconde voiture. La véritable difficulté réside dans l’offre : la plupart des constructeurs se sont retirés, confrontés à la complexité de concilier compétitivité, respect des normes et attentes modernes des clients.

Forte de son histoire et de son expertise dans les petites voitures, Renault a choisi d’y voir une opportunité de croissance majeure et de relever ce défi. Twingo E-Tech electric s’impose ainsi comme un véritable « game changer ». Elle incarne une transformation profonde du marché, en redéfinissant les standards du segment A : un véhicule urbain électrique et moderne, riche en valeur client, proposé à un tarif accessible.

Pour cela, la Twingo de 2026 respecte l’ADN de la première génération, reprenant ses fondamentaux tout en les adaptant au contexte actuel. Elle affirme l’avance de Renault en matière d’électromobilité sur le segment des citadines, alliant innovation, plaisir de conduite et responsabilité environnementale.

Son design emblématique, immédiatement reconnaissable, s’accompagne d’une habitabilité et d’une modularité exemplaires : cinq portes, deux sièges arrière indépendants et coulissants en série sur toutes les versions, le dossier de siège passager avant rabattable, etc. Tout cela permet d’obtenir un espace optimisé pour répondre à tous les besoins, et une polyvalence inédite au vu du tarif du véhicule.

Twingo E-Tech electric conjugue silence, zéro émission à l’échappement, et technologies de pointe, avec notamment des aides à la conduite issues des segments supérieurs et le système multimédia OpenR Link avec Google intégré — une première sur le segment. Elle veut faciliter l’usage et l’adoption de l’électrique. Sa batterie LFP parfaitement dimensionnée (jusqu’à 263 km d’autonomie WLTP) se conjugue à un moteur vif et léger de 60 kW (82 ch). Parfait pour la vie urbaine et péri-urbaine, où une fonction comme le « One Pedal » permet d’appréhender sans fatigue les bouchons du quotidien. Enfin, la compétitivité-prix demeure une priorité : Twingo E-Tech electric est commercialisée à partir de 13 750 €, prime coup de pouce de 5 740 € déduite, pour la version Evolution. Elle reste très attractive même dans sa version haute Techno et peu coûteuse à l’usage avec une consommation limitée (12,2 kWh/100 km selon la norme WLTP, homologation en cours).

Cela sans rogner sur le plaisir de conduite. Sa plateforme RGEV small (celles des Renault 5 et Renault 4 E-Tech electric) adaptée à un usage du quotidien, son poids léger (à partir de 1200 kilos) et sa direction précise la rendent agile et réactive, avec une tenue de route sûre et un confort qui ne se dégrade pas, même en quittant la ville pour des routes plus rapides.

Plus pratique, plus simple à vivre que jamais, Twingo E-Tech electric définit un nouveau standard pour le segment A, en restant fidèle à l’esprit pionnier de Renault et de la Twingo originelle. Elle répond pleinement aux attentes des clients européens d’aujourd’hui et apporte de l’optimisme en ville.

Trois objectifs tenus pour Twingo E-Tech electric

Fruit d’une organisation internationale innovante et inédite, Twingo E-Tech electric incarne la volonté de Renault d’actionner tous les leviers nécessaires pour démocratiser l’électrique et rendre la transition accessible au plus grand nombre. Sa conception a répondu à trois objectifs majeurs.

1/ Rendre la mobilité électrique abordable et plus durable

Face à une forte demande des ménages européens pour le retour de modèle accessibles, les équipes ont travaillé à proposer une citadine électrique abordable et plus durable, dont le prix d’entrée se situerait sous la barre des 20 000 € (hors aides). Pour y parvenir, il a fallu repenser en profondeur la conception et l’industrialisation du véhicule, en s’appuyant sur toutes les expertises disponibles.

Twingo E-Tech electric adopte ainsi une batterie LFP, une première pour Renault Group. Cette technologie repose sur des matériaux abondants comme le fer et le phosphate, limitant l’usage de métaux critiques. Combinée à une architecture « cell-to-pack », elle réduit d’environ 20 % le coût total de la batterie.

Grâce à un moteur optimisé et à un travail poussé sur l’aérodynamisme, la consommation est très basse, permettant une batterie plus petite, plus légère et donc un coût d’usage réduit. L’objectif est clair : offrir une alternative électrique compétitive face aux petites voitures thermiques.

Enfin, le véhicule a été conçu dès l’origine pour limiter son empreinte environnementale. Résultat : une réduction de 60 % de l’empreinte carbone par rapport à une citadine thermique équivalente, en prenant en compte tout son cycle de vie.

Renault s’engage par ailleurs dans la décarbonation des matériaux en intégrant, pour la première fois dans les tôles de la structure de caisse, 38 kg d’acier bas carbone européens issus de fours à arc électrique, composés à 75 % de matière issue de l’économie circulaire*, permettant ainsi d’éviter 2 850 tonnes de CO₂e**.

* incluant les matériaux recyclés selon norme ISO 14021 + les chutes ou rebuts de production réincorporés dans les processus de fabrication au sein même d’un site industriel

** selon la moyenne en année pleine des volumes de vente prévisionnels

2/ Réduire le développement du véhicule à deux ans

Twingo E‑Tech electric est le modèle développé le plus rapidement de l’histoire de Renault : seulement 100 semaines entre le lancement et l’industrialisation, soit deux fois plus vite qu’un modèle électrique classique, tout en respectant les standards qualité du groupe.

Pour atteindre cette performance, Renault a mis en place une organisation inédite, combinant expertise européenne et innovation chinoise, structurée autour de trois piliers clés : Ampere, ACDC et l’usine de Novo Mesto. Cette nouvelle méthode ouvre la voie à une génération de véhicules conçus plus vite, plus simplement et plus efficacement.

La conception a débuté en France, au Technocentre, sur la base de la plateforme RGEV small, pensée pour les segments A et B. Une gouvernance allégée a permis d’accélérer la prise de décision, d’éviter les allers-retours entre métiers et d’assurer une intégration fluide dans la stratégie électrique de Renault.

La deuxième étape s’est déroulée en Chine avec ACDC, le centre de R&D de Shanghai créé en 2024 pour plonger au cœur de l’écosystème local, reconnu pour sa rapidité de développement, sa compétitivité en matière de coûts et sa maîtrise technologique. En s’appuyant sur cet écosystème et de nouveaux partenaires industriels, le projet a gagné en rapidité et en efficacité. Le projet Twingo a mobilisé environ 100 ingénieurs ACDC, en charge de l’intégration des systèmes et de la direction du projet. En parallèle, c’est en France qu’a été assuré le développement de la plateforme, de l’électronique, du logiciel, du multimédia et des aides à la conduite.

Enfin, la production est réalisée dans l’usine européenne de Novo Mesto, garantissant qualité et fiabilité. L’approche globale, plus collaborative et transversale qu’un développement classique, tout comme la réduction du nombre de pièces dans le véhicule par rapport à d’habitude, a permis de gagner environ un an sur le planning d’un modèle équivalent et de réduire de 50 % les investissements.

Ce projet pilote illustre les ambitions de Renault, avec des réductions ciblées :

16 % sur les activités amont,

41 % sur le développement,

26 % sur l’industrialisation.

Une prouesse inédite pour Renault, qui sert désormais de modèle pour les futurs projets du groupe.

3/ Maintenir une production compétitive en Europe

Assemblée à Novo Mesto (Slovénie), Twingo E-Tech electric bénéficie d’une organisation industrielle optimisée et d’une chaîne d’approvisionnement locale. Son arrivée a été anticipée par des échanges croisés entre ACDC les équipes locales, le groupe engageant des investissements majeurs, avec pour ambition de faire de cette usine un modèle de durabilité et d’intelligence industrielle au service des clients européens. Parmi les axes clés de cette transformation :

Modernisation des équipements sur l’ensemble de la chaîne de production, avec l’installation de lignes entièrement nouvelles pour l’injection et la peinture des pare-chocs, l’assemblage des sièges et de la traverse avant.

Montée en compétences des collaborateurs, via des programmes intensifs de formation et de reconversion dans les domaines du digital et des technologies liées aux véhicules électriques.

Transition écologique et numérique du site, avec la mise en place de solutions comme Plant Connect (métaverse industriel) et une centrale photovoltaïque, affirmant ainsi l’engagement du Groupe vers une production plus responsable et connectée.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de Renault visant à conjuguer performance industrielle, innovation technologique et responsabilité environnementale. De nombreux fournisseurs sont situés dans un environnement proche de l’usine. À l’autre bout de la chaine de production, 75 % des clients de Twingo E-Tech electric se trouvent à moins de 1 000 kilomètres de l’usine. Dans les deux cas, cela limite les coûts logistiques et l’empreinte carbone.