X Money arrive bientôt sur le réseau social X

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Elon Musk confirme le lancement d’un système de paiement intégré à la plateforme.

Elon Musk poursuit son ambition de transformer X — l’ancien Twitter — en une véritable super application inspirée du modèle chinois incarné par WeChat. Au cœur de cette stratégie : l’intégration d’un système de paiement numérique baptisé officieusement X Money, dont une première phase d’accès anticipé devrait être lancée dès avril 2026.

Cette annonce, révélée récemment par le milliardaire lui-même sur la plateforme, marque une étape importante dans la transformation de X en un service multifonctionnel capable d’englober messagerie, réseaux sociaux, contenus et transactions financières.

X veut devenir une super application à l’image de WeChat

Depuis l’acquisition du réseau social en 2022, Elon Musk ne cache pas ses ambitions : faire évoluer X vers une plateforme capable de centraliser un large éventail de services numériques du quotidien.

À l’image de WeChat en Chine — qui combine communication, commerce, paiements et services administratifs — X pourrait à terme proposer :

un portefeuille numérique intégré

des transferts d’argent entre utilisateurs

des paiements en ligne

divers services financiers accessibles depuis l’application

La première étape de ce projet repose sur le déploiement d’un système de paiement intégré, dont la phase de test devrait démarrer prochainement.

Un lancement progressif du système de paiement X Money

Dans un message publié sur la plateforme, Elon Musk a confirmé que l’accès anticipé du service de paiement serait disponible dès le mois d’avril.

Pour l’heure, peu de détails techniques ont été dévoilés concernant son fonctionnement. Néanmoins, plusieurs indices laissent penser que la fonctionnalité sera d’abord accessible aux utilisateurs basés aux États-Unis, pays dans lequel l’entreprise a déjà entamé diverses démarches réglementaires pour proposer des services financiers.

Un partenariat stratégique avec Visa

Les contours du projet avaient été évoqués l’année précédente par Linda Yaccarino, alors directrice générale de X. Celle-ci avait notamment mentionné une collaboration avec Visa.

Ce partenariat pourrait permettre :

d’alimenter le portefeuille X Wallet via le service Visa Direct

via le service de connecter des cartes de débit pour des paiements entre particuliers

de transférer des fonds vers des comptes bancaires externes

Même si ces fonctionnalités restent encore à confirmer, elles donnent un aperçu des ambitions financières de la plateforme.

Les cryptomonnaies finalement absentes du projet ?

Compte tenu de l’intérêt bien connu d’Elon Musk pour les actifs numériques — notamment pour le Dogecoin — certains observateurs s’attendaient à voir les cryptomonnaies intégrées au futur service de paiement.

Toutefois, Nikita Bier, responsable produit chez X, a récemment précisé que la plateforme ne prévoit pas d’agir comme un intermédiaire financier ou un courtier.

Selon lui, l’entreprise se limiterait à développer des outils permettant d’accéder à des données et services financiers, sans gérer directement les transactions de cryptomonnaies.

X, xAI et SpaceX : un écosystème technologique en pleine mutation

Autre évolution notable : la plateforme X est désormais intégrée au laboratoire d’intelligence artificielle xAI, lui-même étroitement lié à SpaceX.

Cette convergence entre réseau social, intelligence artificielle et services financiers laisse entrevoir une transformation profonde de l’écosystème numérique imaginé par Elon Musk.

Si le lancement de X Money tient ses promesses, la plateforme pourrait franchir une étape décisive dans sa mutation vers une application universelle capable de rivaliser avec les super apps asiatiques.