Grand Cathay révélé dans Total War™: WARHAMMER® III

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

« Grand Cathay est une terre en harmonie avec le monde qui l’entoure. Chaque soldat connaît sa place dans les grands desseins de l’Empereur Dragon Céleste. Connu sous le nom d’Harmonie de la Pierre et de l’Acier, cet alignement parfait de la détermination et de la volonté s’exprime dans la discipline des armées des Dragons. »

Seigneurs légendaires

Grand Cathay est le berceau de l’une des plus anciennes et des plus puissantes civilisations dans le monde de Warhammer. Pratiquement incontesté pendant des milliers d’années, il est dirigé par les descendants de l’Empereur Dragon Céleste, des êtres anciens et puissants capables de prendre forme humaine et de manipuler les mystérieux domaines magiques connus sous le nom de Yin et Yang.

Miao Ying, le Dragon de Tempête, règne sur le nord de Cathay et commande les armées du Grand Bastion. Froide et impassible, elle domine les Provinces du Nord depuis des siècles, ayant été chargée de leur défense par son père, l’Empereur Dragon Céleste.

Zhao Ming, le Dragon de Fer, règne sur la partie occidentale de Cathay et la Route Céleste qui mène aux Montagnes des Larmes. Guerrier endurci, le Dragon de Fer veille sur la frontière occidentale de l’Empire et maintient l’ordre au sein des clans du désert, quoique les autres Dragons mettent en doute la santé mentale de leur frère.

Style de jeu de la faction

Si Cathay pouvait être résumé en un mot, ce serait « harmonie ». Les Dragons de Cathay, et par extension leurs armées, sont des créatures de l’ordre, qui cherchent l’équilibre en tout chose – y compris dans la façon dont ils mènent leurs guerres.

Bien que les armées de l’Empereur Dragon soient d’une nature défensive, conçues pour tenir leurs positions et épuiser l’ennemi par leur défense inébranlable et leur puissance de feu, combattre tel un organisme unique et redoutable d’efficacité est l’élément le plus essentiel de leur art martial. Plus les armées parviennent à maintenir cette harmonie longtemps sur le champ de bataille, plus elles peuvent débloquer de bonus importants.

Unités d’armée

En tant que l’une des nations du Vieux Monde les plus sophistiquées en matière de technologie, la machine de guerre cathayenne peut faire appel à une myriade d’unités plus impitoyables et mortelles les unes que les autres. L’armée est principalement organisée autour de troupes expertes telles que les inflexibles Guerriers de Jade et les Gardes d’élite du Dragon Céleste, tandis qu’un soutien critique peut être apporté par les titanesques Sentinelles de Terre cuite, la Boussole de guerre Wu-Xing magistralement ouvragée et les Grands Chevaucheurs éthérés de Longma.

D’autres informations seront disponibles au sujet de Grand Cathay pendant les semaines à venir.