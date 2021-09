Pokémon 25 : l’album sortira le 15 octobre

Partager Facebook

Pokémon 25 : l’album par Capitol Records sortira le 15 octobre, et s’inscrit dans une campagne musicale de grande ampleur menée pendant un an par The Pokémon Company International en partenariat avec Universal Music Group. Poursuivez votre lecture pour découvrir la liste des chansons de l’album, révélée aujourd’hui à l’ouverture des précommandes. Précommandez Pokémon 25 : l’album ici.

Les célébrations du 25e anniversaire ont commencé avec la reprise inattendue du tube des années 90 de Hootie and the Blowfish, « Only Wanna Be with You (version Pokémon 25) », par Post Malone que vous avez pu découvrir lors du concert virtuel de P25 : la musique en février 2021. L’icône de la pop Katy Perry a révélé la chanson phare de l’album, « Electric », en mai dernier. De nouvelles chansons sont apparues avec The Red EP, « Got ’Em » de Vince Staples, « Wonderful » de Cyn, et « Take It Home » de Mabel, suivies de « Game Girl » par Louane en août. Ces 6 chansons sont disponibles immédiatement quand vous précommandez l’album numérique. Vous retrouverez également sur l’album compilation des morceaux signés J Balvin, Lil Yachty, Jax Jones et Sinead Harnett, Yaffle, (Artiste/Producteur japonais basé à Tokyo), Tierra Whack, ainsi que les chansons de The Red EP remixées par ZHU, que vous avez découvertes le mois dernier avec The Blue EP.

Sur sa collaboration avec Pokémon, et en tant que l’un des derniers artistes à annoncer un titre sur cet album tant attendu, Lil Yachty a déclaré : « J’ai toujours été fan de Pokémon, et j’ai sauté sur l’occasion quand on m’a proposé de figurer sur l’album. J’adore le morceau que j’ai enregistré, intitulé « Believing », et j’espère qu’il inspirera mes fans à poursuivre leurs rêves. »

« P25 : la musique a été une aventure incroyable au cours de laquelle nous avons pu collaborer avec de nombreux artistes de talent pour nous aider à célébrer les 25 ans de Pokémon », a déclaré Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Alors que le compte à rebours est lancé avant la sortie de Pokémon 25 : l’album, point culminant de cette aventure d’un an, nous avons hâte que Lil Yachty, Tierra Whack et Jax Jones se joignent à la fête et ajoutent à cette compilation leurs nouvelles chansons inspirées de Pokémon. »

Pour rester informés des actualités de P25 : la musique et des célébrations de la franchise, les fans peuvent se rendre sur le site du 25e anniversaire Pokémon : Pokemon.fr/25.

Les fans de Pokémon et de musique sont invités à rejoindre la conversation en ligne en utilisant @Pokemon et #Pokemon25.

Liste des morceaux de Pokémon 25 : l’album