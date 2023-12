GTA 6, les nouveautés attendues

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Suite à la sortie de GTA 5, les anticipations quant à son successeur ont émergé de partout.

Toutefois, l’enthousiasme a atteint son apogée à la suite d’une fuite en ligne, poussant ROCKSTAR à révéler prématurément la bande-annonce de GTA 6. Découvrez dès maintenant cinq innovations exceptionnelles qui redéfiniront l’expérience du Grand Theft Auto !

GTA 6 fera un retour attendu à Vice City, mais dans un contexte contemporain. Rockstar Games a dévoilé que le scénario aura lieu au sein de l’État de Leonida. Il s’agit, en effet, d’un lieu avec des rues illuminées de néons. En effet, le jeu proposera un monde virtuel plus vaste et plus engageant que ses prédécesseurs. Il s’étendra au-delà des limites de Vice City pour offrir une expérience de jeu plus riche et variée.

La bande-annonce dévoile l’atmosphère de Vice City en intégrant avec habileté une esthétique urbaine moderne à la tumultueuse ruralité floridienne. L’élégance contemporaine de la cité côtoie harmonieusement le tumulte et l’aspect sauvage inhérents à la campagne. Des lieux bien connus, tels que Starfish Island, y figurent également. Cependant, il n’est pas encore certain que les joueurs auront la possibilité de revisiter des lieux comme l’Ocean View Hotel ou encore le Malibu Club.

La récente bande-annonce de GTA 6 dévoile des détails sur ses protagonistes. Elle met en lumière Lucia, la première femme du jeu. Vêtue de vêtements de prison, elle suggère un passé judiciaire trouble, éveillant la curiosité des joueurs. La vidéo présente aussi des scènes récurrentes avec un homme mystérieux, potentiellement nommé Jason ou James. Bien que l’identité de ce dernier reste à confirmer, le duo semble entretenir une relation complexe, évoquant des nuances à la Bonnie and Clyde.

Des indices subtils soulignent la confiance partagée entre Lucia et son compagnon, suggérant qu’ils s’engagent ensemble dans des activités criminelles. Cependant, de nombreuses questions subsistent quant à l’histoire personnelle de Lucia et à la nature exacte de sa relation avec le personnage masculin.

Dans la bande-annonce de GTA 6, vous pouvez déjà voir Lucia et son partenaire franchir des portes pour s’engager dans des casses. Vous aurez la possibilité de découvrir et d’explorer des intérieurs de bâtiments de manière plus détaillée et réaliste. Comparé aux GTA classiques, où la plupart des édifices demeurent fermés, ici, la tendance parait différente.

Les éléments spécifiques observés à l’intérieur des bâtiments, tels que présentés dans la bande-annonce, indiquent une potentialité d’élargissement du gameplay. Cette extension se traduit par l’accessibilité à un plus grand nombre de lieux, dépassant ainsi les limites établies par les jeux précédents de la série.

Dans la bande d’annonce de GTA 6, de nombreux véhicules ont attiré l’attention. Néanmoins, deux en particulier captivent davantage. Les aéroglisseurs et les yachts font partie des éléments mis en avant, révélant une variété de ponts et d’îles éloignées. Sachez que la carte de GTA 6 surpassera largement celle de Los Santos. Elle offrira même la possibilité d’explorer de nouvelles îles avec ces nouveaux moyens de transport. Notamment, Lucia commence son aventure derrière les barreaux. Cela confirme l’éventuelle introduction de catégories inédites de lieux comme les prisons, au début du jeu.

GTA 5 a introduit sporadiquement des animaux sauvages dans GTA Online, une expérience appréciée par les joueurs. La bande-annonce de GTA 6 a confirmé que cette tendance se poursuivra à Vice City, illustrée de manière frappante par un crocodile pénétrant dans une supérette. Cet incident, initialement capturé en streaming, laisse présager une intégration plus significative des animaux sauvages dans le jeu.

La présence d’animaux semble aller au-delà de l’esthétique, suggérant des interactions potentielles qui ajoutent une dimension réaliste et imprévisible à l’environnement. Les joueurs peuvent anticiper des rencontres inattendues et des défis uniques, élargissant ainsi l’expérience de GTA 6.