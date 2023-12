Apple Watch, certains modèles retirés de la vente aux Etats-Unis

Partager Facebook

Coup dur pour le géant Apple qui devrait suspendre au cours des prochains jours les ventes de certaines versions de ses montres connectées. La mesure concerne spécifiquement les Apple Watch Ultra 2 et les Apple Watch Series 9 qui sont impliquées dans une affaire juridique. La firme de Cupertino aurait violé un brevet de l’oxymètre de pouls de Masimo, un fabricant d’appareils médicaux.

En octobre 2023, la Commission du Commerce international a rendu publiques les conclusions d’une enquête menée quelques semaines plus tôt. Selon cette institution, la marque à la pomme aurait violé un brevet appartenant à la société Masimo. La technologie aurait en effet servi à la fabrication des montres connectées Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Compte tenu de la gravité des faits, les autorités américaines pourraient décider d’interdire leurs ventes sur le marché.

En attendant une décision finale, Apple prend toutefois des dispositions idoines. À compter du 24 décembre 2023, elle suspendra la vente des montres mises en cause par mesure de précaution. Dans un communiqué, la firme déclare : « Bien que la période d’examen ne se termine pas avant le 25 décembre, Apple prend des mesures préventives pour se conformer si la décision est maintenue. » Si la décision est maintenue, la firme prendrait toutes les mesures pour s’assurer que ses produits seront disponibles pour les clients.

Elle indique à cet effet dans le communiqué : « Apple est fortement en désaccord avec la commande et poursuit une gamme d’options juridiques et techniques pour s’assurer que l’Apple Watch est disponible pour les clients ». Pour le moment, d’autres modèles seront toujours disponibles. Pour autant, une interdiction d’importation pourrait affecter l’Apple Watch Series 6 et les versions ultérieures. La mesure pourrait également s’appliquer à tous les Apple Watch Ultra importés après la fin d’une prochaine période d’examen.

Plusieurs analystes financiers s’accordent à dire que la suspension des ventes des Apple Watch pourrait impacter le chiffre d’affaires d’Apple. Néanmoins, la décision de maintenir ces équipements dans le commerce jusqu’au 24 décembre pourrait atténuer ces effets. Interrogé sur le sujet, David McQueen, directeur chez ABI Research affirme : « Bien qu’Apple soit le principal acteur du secteur avec une part de marché d’environ 24 %, cela n’affectera peut-être pas trop son activité s’il peut stimuler les ventes au cours de ces derniers jours ».

Il précise par ailleurs : « Il pourrait être en mesure de traverser la période des fêtes sans trop d’impact sur les ventes… Il sera intéressant de voir combien de temps durera le différend, ou quand Apple ouvrira son portefeuille, et quand l’interdiction sera levée ». Pour rappel, Apple a vendu 49 millions de montres connectées en 2022. Au cours des neuf premiers mois de cette année, elle a déjà écoulé 26,7 millions d’équipements sur le marché. Les résultats de ce dernier trimestre seront donc décisifs.