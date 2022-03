Logitech G présente la nouvelle version du casque filaire ASTRO A10 pour Playstation et Xbox

Partager Facebook

Logitech G, une marque de Logitech et leader dans le domaine des équipements de jeux vidéo haut de gamme, a dévoilé aujourd’hui le nouveau casque de jeu filaire ASTRO Gaming A10 Gen 2. Version retravaillée du A10 original, le ASTRO A10 Gen 2 offre confort et qualité audio dans un design versatile.

« Avec le nouveau A10, nous nous sommes concentrés sur l’idée de répondre aux besoins et aux attentes de la nouvelle génération de joueurs. Nous avons apporté plusieurs améliorations en termes de performances et de fonctionnalités, tout en concevant un casque léger, confortable et flexible, qui s’adapte aux différents scénarios de jeu. Il est disponible dans différents coloris originaux afin de refléter la personnalité et le style de chacun, et surtout, il est conçu d’une manière durable pour la planète et notre société », a déclaré Peter Kingsley, CMO de Logitech G.

L’A10 Gen 2 offre une expérience immersive grâce à un son haute-fidélité équilibré, rendu possible par les haut-parleurs dynamiques ASTRO Audio de 32 mm. Côté micro, son bras intégré peut être relevé pour couper le son et abaissé pour des communications parfaitement claires, permises par un capteur unidirectionnel de 6.0mm.

Conception ultra légère et éco-responsable

Avec un poids de 246 grammes et des coussinets à mémoire de forme, le A10 Gen 2 et sa construction ultra légère peut être porté toute la journée sans ressentir aucune gêne. Adapté à tous, il convient particulièrement aux têtes de petites tailles en leur assurant un confort durant l’utilisation.

Certifié Carbon Neutral®, le A10 Gen 2 est l’un des casques de jeu les plus respectueux de l’environnement d’ASTRO. Cette certification signifie que la marque finance des compensations carbone, certifiées de haute qualité, pour réduire à zéro l’impact carbone du produit. Les pièces en plastique contiennent un minimum de 35 % de matières recyclées et l’emballage en papier provient de forêts certifiées FSCTM. Choisir ce casque, c’est soutenir la gestion responsable des forêts dans le monde. Pour en savoir plus sur les efforts de Logitech en matière de développement durable, consultez le site officiel.

Le nouveau casque A10 Gen 2 est disponible en cinq coloris, Noir, Blanc, Menthe, Gris et Lilas, permettant aux joueurs de mettre en valeur leur style et leur personnalité. Il comprend aussi des indicateurs en braille à gauche et à droite pour les personnes souffrant de déficiences visuelles, un bandeau ultra résistant pour des performances fiables et durables, ainsi qu’une construction ergonomique pour jouer durant de longues heures sans douleur. Enfin, il est également compatible avec la Nintendo Switch.

Prix et disponibilité

Disponible à partir du 1er mars 2022, le casque de jeu ASTRO Gaming A10 Gen 2 sera proposé au prix de vente conseillé de CHF 69.90. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web.