Guild Wars Reforged est désormais disponible sur iOS et Android

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ArenaNet annonce aujourd’hui la sortie de Guild Wars Reforged sur l’Apple App Store et Google Play. Pour la toute première fois, les joueurs peuvent explorer la Tyrie sur mobile, aux côtés des communautés PC et Steam Deck, et jouer ensemble, partout, gratuitement.

L’interface et les contrôles ont été entièrement repensés pour les appareils mobiles, tout en conservant une véritable expérience de MMO stratégique. Le support manette est inclus dans la version mobile de Guild Wars Reforged. Les joueur·euses peuvent créer des personnages uniques, choisir l’une des dix professions disponibles et personnaliser leur manière de jouer en combinant des milliers d’armes, d’armures et de compétences à débloquer au fil de leurs aventures.

Les vétérans de Guild Wars Reforged peuvent se connecter à leur compte ArenaNet ou à leur compte Steam sur mobile afin de conserver la progression de leurs personnages existants, sans coût supplémentaire, ni publicité, ni restriction.

Les néophytes peuvent quant à eux découvrir gratuitement une version incluant des publicités sur les écrans de chargement, avec la possibilité de les retirer via un achat unique.