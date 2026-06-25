L’Emergency Pack est disponible dans Farming Simulator 25

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Développé par Creative Mesh et disponible sous forme de DLC gratuit sur PC et consoles, ce pack ajoute au titre des missions de lutte contre les incendies, de secours et d’assistance technique.

Opérations d’urgence dans les exploitations agricoles

Le pack Emergency vient étendre les responsabilités des agriculteurs en herbe ! Dix situations d’urgence réparties sur quatre scénarios différents les attendent, chacune se déroulant sur et autour des exploitations agricoles. Pour la sécurité de la communauté locale, les joueurs doivent intervenir dès que leur bipeur se met à sonner et venir en aide à leurs voisins à l’aide d’un équipement professionnel.

Ces scénarios incluent : la lutte contre les incendies, le sauvetage de personnes coincées dans des voitures accidentées et, surtout, le sauvetage de chats coincés dans les arbres ! Les joueurs ont pour mission d’éteindre les palettes, conteneurs, balles et champs en feu, de dégager les routes des obstacles, de maîtriser les déversements d’hydrocarbures, et bien plus encore.

Camions de pompiers et outils professionnels Schlingmann

Deux camions de pompiers Schlingmann fidèlement reproduits sont inclus : le HLF20 et le TLF3000. Ces deux véhicules sont équipés pour intervenir en cas d’urgence et permettent de lutter contre les incendies soit à la main, soit directement depuis l’intérieur du véhicule, en toute sécurité.

De plus, des outils spécialisés permettent d’étendre encore davantage les opérations de sauvetage. Pour les interventions de grande envergure en mode multijoueur, les camions de pompiers peuvent accueillir jusqu’à neuf pompiers et bénévoles. L’Emergency Pack est désormais disponible sous forme de DLC gratuit sur PC et consoles.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.