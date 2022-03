GUNDAM EVOLUTION disponible en 2022

Partager Facebook

Le jeu vidéo sortira simultanément en Europe, en Amérique du Nord et au Japon sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC par BANDAI NAMCO Online dans ces mêmes régions ainsi que dans d’autres parties de l’Asie. GUNDAM EVOLUTION, le tout premier jeu de tir en ligne gratuit de la franchise, proposera des combats en équipe avec des Mobile Suits tirés des divers univers Gundam

GUNDAM EVOLUTION est un jeu de tir à la première personne, free-to-play, opposant 2 équipes de 6 joueurs. Le jeu proposera trois modes de jeu basés sur différents objectifs : Capture de points, Domination et Destruction. Le titre présente un ensemble unique de défis qui exigeront des équipes qu’elles élaborent et exécutent de formidables stratégies offensives et défensives pour sortir victorieuses.

Chaque unité jouable de GUNDAM EVOLUTION possède un set unique de compétences offensives, défensives et/ou de soutien, capable de faire basculer les combats. Les personnages jouables disponibles au départ seront au nombre de 12, tous issus de l’univers Gundam, incluant le classique RX-78-2 GUNDAM et l’emblématique ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Des Mobiles Suits supplémentaires ainsi que des éléments personnalisables peuvent être débloqués de 2 façons différentes : soit avec des Capital Points (CP), qui sont collectables directement dans le jeu, ou bien avec des EVO Coins, disponibles à l’achat avec de la monnaie réelle.

« Enracinée dans les valeurs d’espoir, de paix, d’unité et de victoire, l’essence de la marque Gundam est pleinement retranscrite dans GUNDAM EVOLUTION« , a déclaré Kazuya Maruyama, producteur exécutif de BANDAI NAMCO Online. « Nous avons hâte que les vétérans de la franchise de tous âges – dont la passion pour Gundam a pu naître à différents moments des 40 ans d’histoire de la franchise – et les nouveaux venus s’unissent sur le champ de bataille de GUNDAM EVOLUTION et s’affrontent dans leurs combinaisons mobiles préférées de la série Gundam et au-delà !« .

« GUNDAM EVOLUTION s’efforce d’équilibrer l’accessibilité et la maîtrise, ce qui en fait le jeu de tir parfait pour les joueurs de tous niveaux, en solo ou avec un groupe d’amis« , a déclaré Ryota Hogaki, Gameplay Director chez BANDAI NAMCO Online. « Avec une variété de Mobiles Suits puissants à leur disposition, nous espérons que les joueurs du monde entier s’accrocheront au frisson des combats épiques de mechas et tomberont amoureux de GUNDAM EVOLUTION !« .

Les joueurs qui achètent le Season Pass débloqueront plus d’accessoires au fur et à mesure de leur progression, notamment des skins de Mobile Suits, des habillages d‘armes et des charmes d’armes.

GUNDAM EVOLUTION sera officiellement lancé en Europe sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam. Plus de détails sur la disponibilité régionale seront partagés prochainement.