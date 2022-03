Une nouvelle démo de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN™ est disponible

Partager Facebook

SQUARE ENIX® a annoncé aujourd’hui la sortie d’une nouvelle démo de STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN™ sur les consoles PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S et Xbox One, une semaine avant le lancement de l’action-RPG, le 18 mars. Cette troisième démo offre aux joueuses et aux joueurs la possibilité de se familiariser avec le nouveau système de combat orienté action du jeu, son système de classes sophistiqué, et son monde à la fois familier et mystérieux inspiré du premier titre de la franchise FINAL FANTASY®. Les données de sauvegarde de la dernière démo pourront être transférées vers la version complète du jeu, permettant ainsi aux joueuses et aux joueurs de continuer leur aventure sans transition au lancement.

La démo permet aux joueuses et aux joueurs d’explorer le repaire des pirates et le Fort Ouest, de découvrir de nouveaux styles de jeu en combattant avec plusieurs nouvelles classes qui n’étaient pas disponibles dans les deux démos précédentes, et d’affronter une gamme de nouveaux ennemis. Elle permet également d’essayer la fonctionnalité multijoueur* du jeu, dans lequel deux à trois personnes peuvent jouer ensemble et affronter des monstres en équipe et en ligne.



STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN sera disponible sur PS5™, PS4™, Xbox Series X|S, Xbox One et PC sur l’Epic Games Store le 18 mars. L’accès anticipé démarrera le 15 mars sur console et le 17 mars sur PC. Il suffit de précommander les éditions Digital Standard ou Digital Deluxe pour l’obtenir.