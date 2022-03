Partager Facebook

« Me voici donc, toute nue, toute véhémente, toute dérisoire. Voici les méandres de ma tête et de mon cœur. Voici ma pulpe, le bois dont je suis faite ». Ces quelques lignes extraites de « Journal. L’histoire de mon cœur et de mon cul » résument bien à elles seules l’ouvrage de Noémie de Lattre récemment paru aux éditions Albin Michel. A la fois actrice, autrice, dramaturge et metteuse en scène, l’artiste aux mille casquettes tient également un compte Instagram suivie par 81K followers et une page Facebook.

Avec cet ouvrage, elle nous offre un journal croisé. Elle raconte son cheminement au cours de 16 dernières années et le commente depuis nos jours sur deux mois. L’exercice lui permet de faire une relecture du passé et de partir à la quête d’elle-même. Elle y aborde de nombreux sujets comme l’amour, la sexualité, le couple, la maternité, les inégalités de genre, le féminisme. Le style employé pour parler de sa vie de femme, d’amante, de mère et d’amie est souvent télégraphique et cru. Elle se livre sans se censurer, de manière intime et authentique sur ses histoires de cœur et de cul comme le titre l’indique. Noémie de Lattre explique sur son site instagram (https://www.instagram.com/p/CapmVz3A8rJ/) qu’elle a écrit ce livre comme si elle parlait à sa psy, en cherchant en elle ce qu’il y avait de plus intime, de plus profond, de plus honteux, de plus ridicule, de plus pathétique et de plus véritable.

Un livre sincère, touchant et courageux !