«Hamnet» raconte l’histoire de la famille de Shakespeare sous un nouveau jour. À travers le regard de sa sensible épouse Agnès, on découvre leur histoire d’amour, la construction d’une vie commune et la perte tragique de leur fils Hamnet, mort de la peste à l’âge de onze ans. Cette perte menace leur mariage, tandis que Shakespeare, profondément désespéré, commence à écrire Hamlet.

Ce drame historique tiré du roman éponyme de Maggie O’Farrell explore de manière fictive le deuil d’Agnès et William Shakespeare après la mort de leur enfant. En course pour les Oscars 2026, cette fresque intime aborde les manières différentes que chacun a de faire face à l’absence et à la mort d’un enfant, différences pouvant mener à des incompréhensions profondes et à la fracture d’un couple. Un mélo bouleversant porté par des acteurs impeccables et au bénéfice de nombreux plans dignes de tableaux de maîtres.

Hamnet

Un film de Chloé Zhao

Avec Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson

Distributeur Universal Pictures

Durée : 126 min.

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 21 janvier 2026