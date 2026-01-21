Première à Berlin: présentation officielle de l’équipe Audi Revolut F1

«Aujourd’hui, de nombreuses pièces du puzzle s’assemblent», se réjouit Gernot Döllner, CEO d’AUDI AG et président du conseil d’administration d’Audi Motorsport AG, lors de la présentation de l’équipe. «Il est impressionnant de voir à quel point la préparation intensive porte ses fruits et que les performances des personnes impliquées deviennent visibles. Pour la première fois, l’ensemble du projet se présente dans toute sa splendeur. Nous sommes prêts à prendre le départ et nous nous réjouissons d’enthousiasmer les gens du monde entier avec notre présence en Formule 1.»Le 8 mars, Audi fera ses débuts en Australie dans la catégorie reine du sport automobile. L’Audi R26 est entraînée par une unité de propulsion («Power Unit») développée sur le site de Neubourg-sur-le-Danube et portant la désignation de type AFR 26 Hybrid. Elle a été mise en service pour la première fois dans le châssis sur le site de Hinwil peu avant Noël. Le 9 janvier, l’équipe a réalisé son premier déploiement sur le Circuit de Catalunya en Espagne dans le cadre d’une journée du cinéma.La Formule 1 connaît le plus grand bouleversement de son histoire: en 2026, la série de courses entrera dans sa 77e édition avec un règlement technique largement remanié. Les nouvelles voitures de course disposent d’un aérodynamisme actif avec des ailerons avant et arrière réglables pendant la conduite. L’ancien Drag Reduction System (DRS) est remplacé par un «mode Boost» qui fournit une puissance électrique supplémentaire maximale sur simple pression d’un bouton. Cette nouveauté peut être utilisée pour dépasser ou se défendre. Avec jusqu’à 350 kW, le moteur électrique a presque autant de puissance que le moteur turbo V6 1,6 litre d’environ 400 kW qui fonctionne avec un carburant durable. Dans ce domaine, Audi collabore exclusivement avec l’entreprise britannique bp.Outre la peinture de course et d’autres partenaires, Jonathan Wheatley, Team Principal, et Mattia Binotto, Head of Audi F1 Project, ont également présenté à Berlin les nouvelles tenues de l’équipe et les combinaisons des pilotes avec lesquelles les deux pilotes Audi Gabriel Bortoleto (Brésil) et Nico Hülkenberg (Allemagne) prendront le départ de la saison 2026. La collection correspondante pour les supporters de l’équipe sera disponible à partir du 19 février sur le site Internet de l’équipe ainsi que chez adidas. Elle fait partie intégrante de l’aspect visuel parfaitement coordonné: pour l’équipe Audi Revolut F1, un Corporate Design a été développé avec des teintes spécifiques et une nouvelle famille de polices d’écriture qui confère à l’équipe une identité unique, tant sur le circuit de course que sur les réseaux sociaux, tout en restant indéniablement Audi.