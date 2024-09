Harry Potter: Champions de Quidditch & LEGO Harry Potter Collection présentés

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

​Développé par Unbroken Studios et édité par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games, Harry Potter: Champions de Quidditch met en scène le légendaire sport magique introduit par les livres et les films Harry Potter. La vidéo donne aux fans un aperçu du gameplay frénétique du jeu et des personnages familiers du monde des sorciers que les joueurs pourront choisir comme avatar, notamment Drago Malefoy.

​​

​Les joueurs s’envoleront au cœur de l’action dès le lancement du jeu ce mardi 3 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store) pour les éditions numériques Standard et Deluxe. L’édition physique Deluxe sera disponible sur consoles PlayStation et Xbox le 8 novembre. L’édition pour console Nintendo Switch sortira en fin d’année 2024.

Par ailleurs, Warner Bros. Games, TT Games et LEGO Group ont annoncé le lancement de LEGO Harry Potter Collection le 8 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC (Steam). Cette compilation remasterisée rassemble LEGO Harry Potter: Années 1 à 4 et LEGO Harry Potter: Années 5 à 7, ainsi que deux packs de contenus téléchargeables (DLC) précédemment sortis, pour 39,99 €