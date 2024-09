L’IA générative pourrait doper la performance économique annuelle de la Suisse de 85 milliards de francs

Monika Rühl, présidente de la direction d’economiesuisse, l’association faîtière de l’économie suisse : « L’étude montre que le potentiel de l’IA générative en Suisse est immense, et surtout plus important que dans la plupart des autres pays. européens. Une mise en œuvre rapide de l’IA pourrait contribuer au PIB à hauteur de 80 à 85 milliards de francs par an d’ici dix ans, ce qui correspond à une augmentation supplémentaire du niveau de prospérité d’environ 11 % – de beaux gains permis par l’IA pour la Suisse. De plus, l’IA générative pourrait nous aider à relever les défis de notre époque, de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée au système de santé en passant par le changement climatique.»



«Pour exploiter les opportunités offertes par l’IA, il est essentiel d’investir dans la formation, la recherche et les infrastructures. Parallèlement, il faut également créer des conditions optimales pour le développement et l’utilisation de l’IA, en accord avec le pragmatisme qui nous caractérise. Dans ce contexte, nous devons aussi parler des risques et des limites. Mais il faut veiller à ne surtout pas tuer la technologie en la réglementant de manière inefficace. Des jalons importants doivent être posés : soit nous nous étudions les gains offerts par l’IA et préparons notre économie pour l’avenir, soit le train part sans nous et, avec lui, une belle opportunité pour notre prospérité», explique Monika Rühl.



Christine Antlanger-Winter, Directrice Générale de Google Suisse : « La Suisse dispose de conditions idéales pour exploiter tout le potentiel de l’IA en vue d’une croissance économique durable. Mais cela ne se fera pas tout seul. Nous devons continuer à investir dans la recherche et le développement, renforcer la collaboration entre les universités et les entreprises, et promouvoir la formation initiale et continue. Dans le même temps, le développement responsable et une utilisation de l’IA à bon escient sont essentiels. Nous pouvons renforcer la confiance dans l’IA en garantissant la transparence, l’équité et la protection des données. Dans l’esprit du principe d’une IA «audacieuse et responsable» de Google, nous pouvons ainsi exploiter ce potentiel économique et faire en sorte que l’IA profite à l’ensemble de la société.»



Martin H. Thelle, auteur de l’étude, d’Implement Consulting Group : « La Suisse dispose de l’un des plus grands potentiels en matière d’IA générative en Europe grâce à son rôle de leader dans la plupart des indicateurs d’ innovation tels que la main-d’œuvre qualifiée, la recherche et le développement. C’est ce que confirment nos études comparatives européennes. À l’échelle mondiale en revanche, la Suisse est à la traîne par rapport aux États-Unis. Des applications d’IA plus spécialisées sont nécessaires pour exploiter tout le potentiel de l’IA générative. La Suisse devrait profiter de sa solide situation de départ pour promouvoir d’autres innovations à l’avenir.»