Première bande-annonce de SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

«Spider-Man: Into the Spider-Verse» a remporté 67 récompenses dans le monde entier

dont les trois prix les plus convoités de l’industrie cinématographique, à savoir

l’Oscar, le Golden Globe® et le BAFTA dans la catégorie «Meilleur film d’animation».

Le 31 mai 2023, le prochain volet de la saga Spider-Verse de Miles Morales sortira

dans les salles suisses: SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE.