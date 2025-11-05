L’attente touche à sa fin, Sonic Rumble est enfin disponible

Partager Facebook

Le jeu invite les joueurs et les joueuses de toute la planète à plonger dans le chaos palpitant de batailles royales à 32 joueurs !

Pénétrez dans le monde fantastique et tordu du Dr. Eggman aux commandes de figurines représentant les personnages adorés de Sonic The Hedgehog. Ces héros et vilains miniatures s’affrontent sur divers circuits aux obstacles sournois ainsi que dans des arènes compétitives. L’objectif ? Ramasser un maximum de Rings et s’imposer dans l’ultime affrontement du coffre à jouets ! Tout le monde est invité à rejoindre la communauté internationale de Sonic Rumble, constituée de plus de 10 millions de membres déjà pré-inscrits et qui ont pré-commandé, téléchargé ou ajouté le jeu à leur liste pendant la période de pré-lancement. Les joueurs et les joueuses peuvent aussi obtenir des objets en jeu durant la période de pré-lancement, comme des apparences de personnage, des autocollants ou plus encore.

En plus de son gameplay bourré d’adrénaline, Sonic Rumble intègre un système de collection de personnages attrayant, donnant aux joueurs la possibilité de débloquer des versions miniatures de leurs personnages Sonic préférés. Commencez votre collection dès aujourd’hui avec des héros comme Sonic, Tails, Knuckles, Shadow et plein d’autres.

Les personnages et le contenu du jeu à collectionner ne se limitent pas à l’univers de Sonic. Sonic Rumble profitera d’un calendrier d’événements de collaborations qui incluent divers personnages surprises venus de tout l’univers SEGA. Vous en saurez plus très prochainement.

Sonic Rumble est disponible dès maintenant en téléchargement partout dans le monde sur iOS, sur l’App Store, Google Play ou Steam !