Honor of Kings accueille la mise à jour la plus ambitieuse de son histoire

Dans cette nouvelle version, les joueurs peuvent découvrir gratuitement une multitude d’améliorations et de nouveautés, largement inspirées par les retours de la communauté au fil des mois.

Pour la première fois dans un MOBA, un héros devient l’avatar personnel d’un joueur et bénéficie de plus d’options de personnalisation que n’importe quel autre. Flowborn n’est pas qu’un simple héros, c’est une extension du joueur sur le champ de bataille.

Déterminez votre look Sélectionnez votre apparence Sélectionnez votre teint de peau Sélectionnez votre tenue Débloquez des vêtements, des coiffures et bien plus encore Créez et partagez votre propre affiche 2D à partir d’un choix d’arrière-plans, d’autocollants et de plaques nominatives

Système de combat adaptatif Des armes et des compétences polyvalentes Sélectionnez librement les bonus d’attributs pendant un match

Flowborn sera déployé comme suit : Flowborn – Marksman disponible à partir du 24 juin Flowborn – Tank disponible en juillet Flowborn – Mage disponible en juillet



Une meilleure reconnaissance des performances des joueurs

Avec la mise à jour Honor of Kings Plus, les performances individuelles des joueurs seront mieux reconnues et récompensées par des étoiles, même s’ils font partie de l’équipe perdante.

Critères généraux Points de résultat = victoire dans le match + points de performance personnelle Points de performance personnelle = évaluation de base + points pour les moments forts, le total étant converti en une note qui attribuera différents points en conséquence Les notes et les étoiles seront attribuées aux joueurs qui réalisent des moments forts

Exemples de moments forts Détruire une tour seul, puis détruire le cristal adverse : la note passe directement à SSS. Remporter la partie avec un score parfait : permet de gagner 2 étoiles supplémentaires. Dans un scénario 1 contre 9, même si vous ne parvenez pas à remporter la partie malgré tous vos efforts : les étoiles sont a minima conservées Être dans le camp des perdants et ne pas être MVP, mais recevoir une médaille d’or : permet de de gagner des étoiles



Enfin, la version internationale de Honor of Kings propose un système de classement plus transparent que la version chinoise. Chaque rang correspond à un nombre de points.

Briser la barrière linguistique

Afin de faciliter la communication entre les joueurs, l’équipe de développement a le plaisir d’annoncer que dès le 24 juin, Honor of Kings propose une retranscription de la voix en texte en complément des fonctionnalités de traduction existantes. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible pour le chinois, l’anglais, l’indonésien et le malais, et l’équipe de développement explore la possibilité d’inclure davantage de langues.

La communication avec les amis et coéquipiers devient plus fluide

Il est plus facile de se faire de nouveaux amis

Améliorations du champ de bataille

Pour proposer des parties plus fluides et réduire la frustration des joueurs durant les matchs où toutes les voies sont mises à rude épreuve, les joueurs peuvent profiter de modifications des temps de spawn, des attributs, des récompenses :

Le nombre de serviteurs sur la voie du milieu sera augmenté à quatre

Le Central River Sprite sera complètement supprimé pour plus de fluidité et un meilleur équilibrage sur la voie du milieu

Ajustement de la fréquence de respawn, des capacités et des récompenses pour les River Sprites et le Space Sprite sur la voie du haut et la voie du bas

Le temps de spawn, les compétences et les récompenses du Red Falcon ont été rééquilibrés

Les attributs des super-serviteurs ont été diminués sur les trois voies pour équilibrer la pression en fin de partie

Modifications du système de bouclier de la tourelle

La compétence Teleport Summoner est désormais disponible en permanence avec des visuels de téléportation améliorés

Le Honor Pass fait peau neuve

Le Honor Pass était l’un des principaux points faibles mis en évidence par la communauté et a conduit à l’introduction d’un système de missions simplifié, qui devient la principale source de récompenses basées sur des événements et permet aux joueurs de gagner de l’expérience pour :

Compléter les missions du Honor Pass

Réaliser des temps forts

Compléter les campagnes

Ce qui permet ensuite aux joueurs d’améliorer les niveaux du Honor Pass et de remporter davantage de récompenses.

En complément… Durant le premier mois, les joueurs recevront gratuitement un Elite Pass après avoir mis à jour le jeu La première édition du nouveau Honor Pass sera sur le thème de la KWC Le Niveau 1 permettra d’obtenir immédiatement le skin Nuwa-Syzygy Moonlight, restez actif et montez de niveau jusqu’à 80 pour obtenir gratuitement le skin Alessio EWC La mise à niveau vers le Deluxe Pass accorde également 398 jetons supplémentaires, qui peuvent être utilisés pour le prochain Honor Pass ou un futur pass



Et ce n’est pas tout…