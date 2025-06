Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Animatrice de télévision et de radio, Sidonie Bonnec publie son tout premier roman « La fille au pair » inspiré de sa propre histoire.

Le roman suit les traces d’Emmylou, une jeune fille de 18 ans, étudiante en journalisme, qui décide de quitter l’ennui de sa ville bretonne où elle vient de perdre son amie. Direction l’Angleterre où elle est engagée comme jeune fille au pair dans une famille bourgeoise vivant dans un domaine entièrement clôturé. Elle va vite découvrir que les apparences sont souvent trompeuses. Elle va en effet se retrouver enfermée, manipulée et isolée dans une famille qui semble parfaite mais qui est en réalité complètement toxique. Comment va-t-elle résister à la folie du couple ? Arrivera-t-elle à s’échapper de ce piège?

L’autrice livre un thriller psychologique intimiste, haletant et oppressant. La tension monte crescendo tandis que l’ambiance devient de plus en plus angoissante. Très bien maîtrisé, le roman brasse plusieurs thèmes comme l’enfermement, l’emprise, le deuil, la duplicité, le mal, le courage et la perte de l’innocence. Un huis clos glaçant qui se lit d’une traite.