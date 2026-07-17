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L’Odyssée est une épopée mythique tournée à travers le monde qui suit le retour d’Ulysse vers Ithaque. Pour la première fois, la saga fondatrice d’Homère est portée sur les écrans de manière spectaculaire avec la toute dernière technologie IMAX.

Disons-le d’emblée, L’Odyssée de Christopher Nolan est un chef d’œuvre qui vous en mettra plein les yeux. Au-delà des images éblouissantes et des scènes d’action époustouflantes, le tout bercé par une bande-son puissante, le film ausculte avec brio la question du retour à la maison après la guerre. On se laisse porter durant trois heures que l’on ne voit pas passer par ce film épique porté par un casting de luxe et qui nous offre une expérience sensorielle enivrante et inoubliable.

L’odyssée

Un film de Christopher Nolan

Avec Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway

Distributeur : Universal Pictures

Durée : 172 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 15 juillet 2026