Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures sur Xbox, PlayStation®, Nintendo Switch™ et PC.

À la suite de la sortie en janvier dernier, sur Amazon Prime Vidéo, du film de Sony Pictures Animation Hôtel Transylvanie : Changement Monstres, il était temps de retrouver les héros dans cette toute nouvelle aventure en jeu vidéo. Il offre aux familles la chance d’incarner leurs personnages préférés et d’explorer des mondes uniques. Ces derniers s’inspirent des contes de fées classiques comme « Le Petit Chaperon Rouge », « Les habits neufs de l’Empereur » ou « Ali Baba et les Quarante Voleurs.

Affrontez ces mondes effrayants dans la peau des célèbres Drac et Mavis et rencontrez en chemin d’autres personnages très appréciés de l’Hôtel Transylvanie, notamment Jonathan, Murray et Wayne. Devenez ainsi Le Petit Chaperon Rouge Mavis et surveillez le Grand Méchant Loup Wayne. Collectez de précieux bibelots pour que le Roi des Voleurs puisse entrer dans la caverne des trésors. Résolvez des énigmes pour déverrouiller l’accès aux temples en ruine et trouver les habits neufs de l’Empereur Blobby !

Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures sera disponible dès le 11 mars 2022 sur Xbox, PlayStation®, Nintendo Switch™ et PC.