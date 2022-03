Retrouvez une agriculture de précision grâce à un nouveau DLC pour Farming Simulator 22 !

Partager Facebook

La simulation agricole atteindra bientôt de nouveaux sommets puisque Farming Simulator 22 accueillera une variété de technologies d’agriculture de pointe, réunies dans un DLC gratuit. Initié en 2020 par John Deere et fondé par EIT Food , la principale initiative européenne en matière d’innovation alimentaire, le DLC gratuit Agriculture de Précision sera proposé par l’éditeur et développeur GIANTS Software sur PC et consoles le 19 avril. Il introduit les capteurs de culture, un système de score environnemental ainsi que d’autres éléments de gameplay approfondis.

Nouvelles mécaniques & améliorations

Mettant l’accent sur la réduction de l’impact environnemental dans l’agriculture, le DLC gratuit Agriculture de Précision ajoutera des capteurs de récoltes ainsi que des variables d’ensemencement et de forage, un contrôle des mauvaises herbes, ainsi que l’application à différent taux d’engrais organiques. Le nouveau score environnemental aide les joueurs à améliorer la durabilité de leur rendement en choisissant des technologies intelligentes, maintenant disponibles grâce à ce DLC.

Ce contenu s’ajoute en plus des éléments déjà présents dans le DLC originel de Farming Simulator 19. Ce dernier a en effet posé les bases en introduisant notamment différents types de sol, des taux de fertilisation variables ainsi que des analyses économiques. D’autres éléments déjà existants reviendront et seront même améliorés. Les joueurs auront par exemple la chance d’acquérir des cartes topologiques des sols, via un service extérieur, en échange d’une redevance, ce qui leur permettra d’économiser du temps pour prélever eux-mêmes des échantillons de sol.

Projet de sensibilisation financé par l’Union Européenne

Téléchargée plus d’un million de fois, la première version du DLC Agriculture de Précision de Farming Simulator 19 a déjà prouvé sa valeur. Le projet financé par l’EIT Food a pour objectif d’informer quant aux technologies agricoles durables. La mise en œuvre de l’agriculture de précision dans le phénomène mondial Farming Simulator est l’une des nombreuses mesures prises par l’EIT pour sensibiliser le public.

« Nous sommes fiers de faire partie de ce projet important », déclare Thomas Frey, directeur créatif chez GIANTS Software. « Vendu à plus de 3 millions d’exemplaires depuis sa sortie, Farming Simulator 22 est la simulation agricole la plus complète à ce jour. Nous souhaitons non seulement promouvoir efficacement les technologies durables via une agriculture de précision, mais aussi offrir un gameplay plus approfondi à notre communauté engagée ».