HYPERDROP mélange pachinko et roguelite dans un trip hypnotique à venir sur PC

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Ce roguelite hypnotique inspiré du pachinko vous permet de transformer un panneau perforé vierge en machine de score improbable. Améliorez chaque clou avec d’incroyables bonus qui vont multiplier les boules, les renvoyer vers le haut, les aspirer dans des puits dimensionnels improbables ou déclencher des explosions qui vont ricocher aux quatre coins du tableau.

Améliorez vos boules pour faire doubler leur taille, leur infuser de l’énergie volatile, les rendre collantes ou extrêmement rebondissantes pour améliorer démultiplier vos chances de scorer. Des boules uniques, qui disposent de propriétés spécifiques et réagissent à la physique de manière inédite, sont également de la partie.

Choisissez l’endroit où lâcher votre boule et regarder le chaos délicieux advenir sous vos yeux. Défiez la gravité et le temps, déclenchez des explosions rocambolesques et enchaînez les effets pour faire durer l’action le plus longtemps possible. Vous gardez le contrôle dans ce maelstrom extraordinaire qui met à mal la logique même : placez stratégiquement les clous et choisissez les bonnes améliorations pour faire exploser votre score !

Des modificateurs uniques, une difficulté qui grimpe, des combats de boss redoutables : vous devez sans cesse repenser votre manière d’aborder chaque niveau pour avancer dans le jeu. De nouveaux défis vous attendent sans cesse, avec des tableaux alternatifs et des façons inédites de jouer tout en profitant de cet univers visuel et sonore décapant. L’esthétique néon et l’électro qui pulse en fonction de l’action offrent une synesthésie rarement atteinte dans un roguelite.

HYPERDROP sortira bientôt sur PC. Essayez-le dès maintenant grâce à sa démo jouable, disponible sur Steam.