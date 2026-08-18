MARVEL Cosmic Invasion: The Siege of Castle Doom accueille l’impitoyable Doctor Doom

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Ce nouveau DLC laisse la part belle à Doctor Doom, tandis que le jeu accueillera deux nouveaux personnages jouables pour l’occasion. Nommé aux D.I.C.E Awards, MARVEL Cosmic Invasion est un beat’em up coopératif en tag qui célèbre les âges d’or de l’univers MARVEL : son prochain contenu additionnel The Siege of Castle Doom sortira sur PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et 5 ainsi que Xbox Series X|S à l’automne 2026.