Durant les années 70 au Brésil, la dictature militaire a impacté la vie de toute une société. La famille Paiva vit un calvaire avec la disparition du père. Eunice, sa femme, ses enfants et ses amis le chercheront durant de nombreuses années. D’abord pour savoir où il est emprisonné et pour quels motifs, puis pour savoir s’il est encore en vie. Ce drame change tout le contexte de vie de la famille et Eunice se battra pour devenir avocate et faire face à l’inhumanité et l’injustice qui se nichent au sein de toute collectivité.

A travers une fresque familiale et un thriller politique fascinant, Walter Salles décrit une page noire de l’histoire du Brésil. Mêlant trajectoires individuelles et histoire collective, ce film sur l’oppression et la mémoire est un chef d’œuvre. Son actrice principale, Fernanda Torres, vient d’être récompensée du Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique.

Je suis toujours là

Un film de Walter Salles

Avec Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro

Distributeur : DCM

Durée : 137 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 15 janvier 2025