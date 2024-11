Incarnez un Warclone immortel dans le nouvel événement d’EVE Vanguard, Groundbreak

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Du 28 novembre au 9 décembre, il sera possible de fouler diverses planètes et d’incarner des Warclones immortels pour participer à des affrontements intenses qui auront un impact direct sur la plus grande guerre menée par les joueurs dans l’histoire du jeu vidéo. Pour profiter d’un code d’accès, rendez-vous sur le serveur Discord d’EVE Vanguard.

Avec YC126.11.28: Groundbreak, rejoignez les insurrections qui se lèvent, du sol jusqu’en orbite, pour façonner le futur de New Eden. À chaque déploiement, vous avez la possibilité de vous engager avec la faction de votre choix pour plonger dans des batailles intenses en 9 contre 9. L’enjeu ? Prendre le contrôle de canons d’artillerie qui bombardent les flottes ennemies depuis la surface. Chaque victoire renforce l’emprise de votre camp sur les zones planétaires d’EVE Online et chasse les forces d’opposition de l’espace aérien tant convoité. Votre impact se mesure en temps réel sur le gigantesque conflit qui se déroule à New Eden.

EVE Vanguard entend redéfinir le genre du MMOFPS en offrant un univers persistant profond, où les actions de chacun ont des conséquences sur la durée. Dans le même univers qu’EVE Online, vous incarnez des mercenaires dont les exploits sur le terrain influencent massivement le conflit majeur que se livrent les autres joueurs au-dessus de votre tête. Il ne sera pas question de remettre les serveurs à zéro, mais d’offrir un univers vraiment persistant dès le lancement, où chaque déploiement, ressource collectée et combat mené contribuera à l’évolution constante de l’histoire de New Eden.

« Ce qui a débuté comme la vision d’un FPS bac à sable a évolué vers quelque chose de bien plus ambitieux » déclare Bergur Finnbogason, Creative Director sur EVE Vanguard. « EVE Vanguard va évoluer en une plateforme au sein de laquelle les joueurs pourront faire l’expérience de possibilités infinies dans un univers persistant. En connectant le combat au sol avec les vastes conflits galactiques de New Eden, nous créons davantage qu’un simple shooter à lobby. Nous construisons un écosystème dans lequel l’histoire de chacun s’inscrit dans un récit bien plus vaste. Ce n’est que le début du voyage pour créer l’expérience ultime de FPS connecté. »

Tracez votre propre route : choisissez votre style de jeu dans un univers persistant où chaque action compte. Spécialiste du combat, de la collecte de ressources ou des opérations stratégiques, vous contribuez à votre échelle dans un grand univers partagé. Acceptez différents contrats comme des opérations de Contrebande, des missions Secure Salvage et des disputes de Droit de Minage dans un environnement en perpétuelle évolution.

Maîtrisez la zone de guerre : déployez-vous sur différents types de planètes, chacune avec ses défis environnementaux et ses opportunités stratégiques propres. Participez à des combats d’insurrection en 9 contre 9 entre les Pirates et les forces de l’Empire, contrôlez les Canons Orbitaux pour influer sur le contrôle des territoires et les ressources disponibles à New Eden. Vos victoires et défaites façonnent durablement le paysage du champ de bataille.

déployez-vous sur différents types de planètes, chacune avec ses défis environnementaux et ses opportunités stratégiques propres. Participez à des combats d’insurrection en 9 contre 9 entre les Pirates et les forces de l’Empire, contrôlez les Canons Orbitaux pour influer sur le contrôle des territoires et les ressources disponibles à New Eden. Vos victoires et défaites façonnent durablement le paysage du champ de bataille. Construisez votre propre arsenal : collectez des Fragments de Plans pour acquérir de nouveaux modèles d’équipement sur le Blueprint Market. Ramenez des ressources de vos déploiements pour fabriquer des Puces d’Armement et de l’équipement, créant ainsi un système de progression persistant où chaque sortie renforce vos capacités. Tous les objets fabriqués et les progrès réalisés sont conservés, vous permettant de développer votre personnage sur le long terme.

L’événement YC126.11.28: Groundbreak se déroulera du 28 novembre au 9 décembre 2024. L’accès est également garanti aux abonnés Omega. EVE Vanguard entrera en Accès Anticipé sur Steam en 2025.