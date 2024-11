Farming Simulator 25 frappe fort avec 2 millions d’exemplaires vendus

Partager Facebook

Un engouement mondial pour l’agriculture virtuelle

Par rapport à son prédécesseur, déjà très populaire, sorti en 2021, Farming Simulator 25 a réalisé une nette progression dès sa première semaine avec 2 millions d’exemplaires vendus dans le monde, il dépasse de plus de 30% le précédent record de 1,5 million d’exemplaires établi par Farming Simulator 22.

Dès le jour de son lancement, le succès était évident. Farming Simulator 25 s’est hissé en tête des « Meilleures ventes » sur Steam, avec plus de 125 000 joueurs connectés simultanément pour cultiver leurs champs, en solo ou en mode multijoueur coopératif. Ce chiffre a grimpé à 135 000 joueurs pendant le premier week-end, sans compter ceux présents sur d’autres plateformes ou jouant à des horaires différents.

Une première moisson record : le meilleur lancement de la série

« Lorsque nous avons entamé notre aventure ambitieuse d’auto-édition avec Farming Simulator 22, nous étions déjà ravis de la réaction de notre communauté unique, engagée et passionnée », déclare Boris Stefan, responsable de l’édition chez GIANTS Software.

« Farming Simulator 25 marque notre lancement le plus réussi à ce jour et prouve que notre lien avec la communauté s’est encore renforcé. Leur enthousiasme et leur soutien ne sont pas seulement au cœur de notre réussite, mais aussi la force motrice de notre engagement à offrir une expérience agricole incomparable et satisfaisante. Ce lancement n’est qu’un début pour le jeu. »

À ce jour, tous épisodes confondus, GIANTS Software a vendu plus de 40 millions de copies de la série Farming Simulator dans le monde entier.

Davantage de contenu et d’améliorations à venir

Farming Simulator 25 continuera de s’enrichir grâce à des mises à jour gratuites, des correctifs et de nouveaux packs et extensions. Le Year 1 Season Pass déjà disponible inclut trois packs officiels ainsi qu’une extension majeure, accessibles aux détenteurs du pass dès la sortie.

Les développeurs testent également activement les créations des joueurs issues de la communauté, avec des mods régulièrement publiés sur le ModHub intégré au jeu. De nouvelles annonces et informations sur Farming Simulator 25 seront bientôt dévoilées.

Farming Simulator 25 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series X|S