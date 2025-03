Indépendant et ambitieux : le bondissant Steel Seed arrive le 10 avril sur PC et consoles

Steel Seed dépeint un monde rempli d’humanité, de tristesse et d’acier. Fort de ses grands débuts stellaires à la GDC 2025, où il a remporté le prix “Best in Play”, le jeu du studio italien Storm in a Teacup, chapeauté par le label indé ESDigital Games, servira son cocktail d’action infiltration futuriste à partir du 10 avril 2025 sur PC (Steam & Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Derrière cet univers dark sci-fi, où l’humanité est au bord de l’extinction, se cache l’équipe responsable du très immersif jeu d’aventure Close to the Sun.

Une démo est téléchargeable gratuitement sur Steam jusqu’à la sortie du jeu : elle offre un avant-goût des combats furtifs captivants, du parkour fluide et de la narration teintée d’émotion offertes par le jeu, ainsi qu’un aperçu de son monde obsédant piloté par l’IA.

Vous incarnez Zoe, une jeune femme qui se réveille dans un corps qui ne lui est pas familier. Elle est coincée dans un vaste complexe souterrain, observée en permanence par des machines contrôlées par l’IA. Accompagnée par un drone volant nommé KOBY, qui va l’aider à se repérer et à résoudre les énigmes, Zoe doit explorer les méandres de cette installation hostile en quête de réponses, en plus d’une solution pour sauver l’humanité tout entière. Son scénario a été revu et corrigé par l’écrivain Martin Korda, lauréat d’un BAFTA, pour une expérience narrative profonde et chargée d’émotions.

Infiltration, Stratégie et Survie

Adaptez votre style de jeu avec un mélange unique d’infiltration et d’action Furtivité et stratégie : déplacez-vous dans l’ombre, trouvez des distractions et manipulez l’environnement pour fuir les ennemis ou les abattre Des combats dynamiques : affrontez de nombreux ennemis différents et des boss exigeants qui disposent chacun de leurs propres pouvoirs Des compétences à améliorer : personnaliser Zoe avec trois arbres de compétences différents pour un total de 40 améliorations



Steel Seed sera entièrement doublé en français, italien, allemand, espagnol, anglais et russe. Il proposera des sous-titres en français, italien, allemand, espagnol, anglais et russe mais aussi portugais brésilien, japonaise, chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen.