Un nouveau chapitre commence ! Prenez le devant de la scène dans EA Sports F1

Soyez sur le devant de la scène dans le dernier volet de Point de Rupture, le mode histoire apprécié des joueurs. Konnersport se bat désormais pour remporter le championnat alors qu’un événement dramatique va venir semer le chaos au sein de l’écurie. Point de Rupture propose désormais plusieurs niveaux de difficulté pour convenir aussi bien aux vétérans qu’aux débutants en F1. L’enthousiasme sur la piste prend encore plus d’ampleur avec le film événement de l’été, F1 d’Apple Original Films, qui sortira en juin dans les salles de cinéma du monde entier via Warner Bros. Pictures et les joueurs qui précommanderont l’Édition Iconique de F1 25 pourront découvrir des chapitres de gameplay inspirés du film mettant en scène l’écurie APXGP. Ils recevront également du contenu exclusif, dont les livrées de la saison 2025 utilisables dans F1 24 et jusqu’à trois jours d’accès anticipé.

Le mode Mon Écurie bénéficiera de sa première refonte majeure, permettant aux joueurs de prendre les commandes en tant que propriétaire d’une écurie de F1 et de faire face à de nouvelles responsabilités avant de prendre le volant en tant que pilote. Sur la piste, F1 25 continue d’innover grâce à la puissance du moteur EGO. La technologie LIDAR procure également un meilleur réalisme et des sensations accrues à plusieurs circuits à et leurs environnements. Plus de détails sur les nouveautés et améliorations seront révélés prochainement via la série de vidéos Deep Dive de F1 25.

Alors que la Formule 1 célèbre son 75ᵉ anniversaire, les joueurs pourront concourir parmi la liste de pilotes la plus importante de ces dernières années, notamment avec le transfert historique de Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari. La saison 2025 promet d’être passionnante et imprévisible : entre les jeunes talents qui cherchent à se faire un nom, les pilotes confirmés qui se battent pour les podiums et des pilotes vétérans qui espèrent décrocher un titre de Champion du Monde avec leur nouvelle écurie,F1 25 permettra aux joueurs de revivre les instants les plus mémorables de la saison grâce à de nombreuses options solo et multijoueurs inédites. Les joueurs qui précommanderont l’Édition Iconique de F1 25, exclusivement en version numérique, bénéficieront de bonus liés à la star de couverture Lewis Hamilton et à « F1 The Movie », ainsi que d’une sélection de livrées de la saison 2025 utilisables en mode Contre-la-Montre de F1 24 et bien plus encore. L’Édition Standard de F1 25, mettant en avant Oscar Piastri, Carlos Sainz et Oliver Bearman sur sa couverture, inclut un Pack Célébration F1 25, un Pack de démarrage F1 World et 5 000 PitCoin pour les joueurs qui précommenderont.

Développé par Codemasters, EA SPORTS F1 25 sera disponible le 30 mai 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les joueurs possédant F1 23 ou F1 24 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, EA app ou Steam peuvent bénéficier d’une réduction de 15 % sur la précommande de l’Édition Iconique grâce à l’offre de fidélité.