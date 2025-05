Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains « cousins » vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de : La venue de l’avenir.

Présenté hors compétition au Festival de Cannes, ce film signé Cédric Klapisch sort en même temps dans les salles. Premier long-métrage du réalisateur à être présenté au Festival de Cannes, « La Venue de l’avenir » traite de l’héritage et de la transmission. Le scénario opère des va-et-vient constants entre notre époque et le Paris de la fin du 19ème siècle. Les personnages du présent tenteront de découvrir d’où ils viennent et qui ils sont. Tandis que ceux du Paris de la fin du 19ème siècle assistent à l’avènement des impressionnistes. Il sera notamment question du fameux tableau à l’origine du mouvement « Impression, soleil levant » de Claude Monet, ici interprété par Olivier Gourmet. Cette chronique familiale bénéficie d’une belle brochette d’acteurs. Avec au générique notamment Suzanne Lindon, Julia Piaton, Vincent Macaigne ou encore Sara Giraudeau. Un voyage temporel séduisant et très agréable à regarder!

La Venue de l’avenir

Un film de Cédric Klapisch

Avec : Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Olivier Gourmet

Distributeur : Frénétic

Durée : 126minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14ans

Date de sortie : jeudi 22 mai 2025