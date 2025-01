Partager Facebook

Pierre élève seul ses deux fils. Louis, le plus jeune, va bientôt quitter la maison pour aller étudier à l’Université de la Sorbonn et Felix aka « Fus », l’aîné qui sèche ses cours d’école technique, devient de plus en plus distant. Fasciné par la violence et le sport, il se retrouve mêlé à des groupes d’extrême droite, aux antipodes des valeurs ouvrières et de gauche de son père. Malgré l’amour paternel, le pire ne pourra pas être évité.

Sa magistrale interprétation a valu à Vincent Lindon le Lion d’Or du meilleur acteur à la dernière Mostra de Venise. « Jouer avec le feu » est un drame familial bouleversant et glaçant qui ausculte les dérives des mouvements d’extrême droite et s’interroge sur les limites de l’amour paternel. Un film à la fois politique et intimiste qui captive de bout en bout.

Jouer avec le feu

Un film de Delphine Coulin, Muriel Coulin

Avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Sophie Guillemin

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 120 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 22 janvier 2025