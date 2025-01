Ninja Five-O arrive le 25 février sur PlayStation, Nintendo et Steam

Exploitez toute la puissance du Ninjutsu en incarnant Joe Osugi, un détective basé dans la ville de Zipangu, déterminé à déjouer une odieuse organisation terroriste influencée par des masques mythiques. Les joueurs peuvent utiliser un large éventail de coups d’épée, de lancers de shuriken et de combinaisons d’attaques au grappin pour empêcher les détournements de train, les braquages de banque et bien plus encore.

Nouvelles fonctionnalités et modes classiques :

Mode contre-la-montre : les niveaux déjà validés peuvent être rejoués dans ce mode chronométré. Chaque niveau disposera d’un objectif de temps, et le but sera de le terminer avant la fin du temps imparti.

Possibilité de sauvegarder et charger une partie à n’importe quel moment.

Possibilité de rembobiner le jeu sur une courte durée afin d’aider les joueurs à réussir les niveaux difficiles.

Ninja Five-O, sorti à l’origine sur GameBoy Advance en 2003, sera disponible le 25 février sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, et PC via Steam.