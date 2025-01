Kingdom Come: Deliverance II, dévoile sa feuille de route en 2025

Partager Facebook

Kingdom Come: Deliverance II sera disponible le 4 février 2025, marquant le début d’un voyage épique dans la Bohême médiévale et qui sera ponctué d’une série de contenus supplémentaires gratuits et payants au cours de l’année 2025.

Les contenus additionnels saisonniers incluent :

Printemps 2025 : profitez d’une sélection de mises à jour gratuites, introduisant la fonctionnalité Barbier pour personnaliser votre look, un mode Hardcore pour les joueurs à la recherche de challenge et des courses de chevaux, où vous pourrez perfectionner vos talents de cavalier et découvrir des surprises inattendues.

: profitez d’une sélection de mises à jour gratuites, introduisant la fonctionnalité Barbier pour personnaliser votre look, un mode Hardcore pour les joueurs à la recherche de challenge et des courses de chevaux, où vous pourrez perfectionner vos talents de cavalier et découvrir des surprises inattendues. Été 2025 « Nature Morte » : embarquez dans une quête palpitante et aidez un mystérieux artiste au passé énigmatique. Parcourez les terres de Kingdom Come: Deliverance II , faites des rencontres périlleuses et démêlez un tissu de plans périlleux !

: embarquez dans une quête palpitante et aidez un mystérieux artiste au passé énigmatique. Parcourez les terres de , faites des rencontres périlleuses et démêlez un tissu de plans périlleux ! Automne 2025 « L’Héritage de la Forge » : plongez dans le passé de Henry en explorant les traces laissées par Martin, son père adoptif. Restaurez une forge autrefois réputée et prouvez votre talent de maître forgeron, tout en découvrant des histoires du passé tombées dans l’oubli.

plongez dans le passé de Henry en explorant les traces laissées par Martin, son père adoptif. Restaurez une forge autrefois réputée et prouvez votre talent de maître forgeron, tout en découvrant des histoires du passé tombées dans l’oubli. Hiver 2025 « Mysteria Ecclesiae » : explorez le monastère de Sedlec, où les complots sont nombreux. Chargé d’une mission secrète, Henry devra se faire une place parmi la dynamique complexe de la région, découvrir des vérités enfouies et naviguer dans un dédale de conflits d’intérêts.

Ces extensions seront accompagnées d’un certain nombre de mises à jour gratuites de la qualité de vie afin d’améliorer encore davantage l’expérience de jeu.

Débloquez l’expérience complète avec Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, qui comprend le jeu de base, le Kit du Chasseur Galant et le Pass d’Extension. Ce Pass inclut les boucliers du passage des saisons et les trois extensions payantes. Grâce à l’édition Gold, profitez entièrement de tout ce que le jeu a à offrir.

Kingdom Come: Deliverance II propose trois éditions :

Kingdom Come: Deliverance II Standard Edition, qui comprend le jeu complet. Précommandez dès maintenant pour recevoir la quête bonus « Le Blason du Lion ».

Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, le trésor de tous les nobles, contenant tout ce qu’il faut pour un connaisseur ou un débutant. Il contient l’édition Standard, le Pass d’Extension et le kit du chasseur galant :

Le Kit du Chasseur Galant : que vous portiez le chapeau de Saint-Hubert, que vous tiriez avec l’arbalète d’Artémis ou que vous portiez le célèbre manteau de Nemrod, cet ensemble de chasse complet est un must pour les chasseurs en herbe.

Le Pass d’Extension comprend les trois extensions à venir ainsi que le contenu bonus à débloquer : boucliers du passage des saisons. Disponible dès le jour de la sortie, vous pourrez ainsi personnaliser vos boucliers avec l’un des quatre motifs uniques disponibles.

Enfin, la Collector’s Edition, avec tout le meilleur de Kingdom Come: Deliverance II. Vous obtiendrez l’ensemble des trésors de l’édition Gold, mais aussi : une statue d’Henry et de son fidèle destrier, Pebbles, la carte en tissu exclusive « Alleys of Kuttenberg », le set de pin’s en émail « Coats of Valor », l’emblématique Lettre d’espoir, confiée à Sir Hans Capon, et le set de cartes à collectionner King’s Rebels.

Kingdom Come: Deliverance II sera disponible le 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.