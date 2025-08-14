Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après avoir vécu une tragédie personnelle, le jeune prodige de kung-fu Li Fong est arraché à sa famille à Pékin et contraint de s’installer à New York avec sa mère. Il tente de tirer un trait sur son passé tout en cherchant à s’intégrer dans son nouveau lycée. Et même s’il ne cherche pas la bagarre, il semble constamment s’attirer des ennuis. Lorsqu’un ami dont il vient de faire la connaissance sollicite son aide, Li accepte de participer à une compétition de karaté, mais il comprend qu’il ne peut pas seulement compter sur son talent. Son professeur de kung-fu, M. Han, engage alors le premier Karaté Kid, Daniel LaRusso, en renfort. Li découvre un nouveau style de combat réunissant leurs deux approches dont il se servira pour l’affrontement ultime…

Ce sixième volet de la saga au cinéma enchaîne sans répit des scènes de combats à couper le souffle. Les chorégraphies millimétrées sont absolument vertigineuses. Le scénario, cousu de fil blanc, évoque la transmission et la résilience. Comédie, action et arts martiaux : autant d’ingrédients réunis pour nous offrir un spectacle fort divertissant. Sans compter le plaisir de retrouver Jackie Chan toujours aussi incroyable !

Karate Kids : Legends

Un film de Jonathan Entwistle

Avec Ben Wang, Jackie Chan

Distributeur : Sony

Durée : 1h34

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 13 août