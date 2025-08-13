Razer dévoile la Wolverine V3 Pro 8K pour PC : la manette sans fil taillée pour l’esport

La Wolverine V3 Pro 8K pour PC est équipée de la technologie Razer HyperPolling 8 000 Hz et de joysticks analogiques TMR anti-drift : elle fusionne légèreté, précision et confort pour tous les joueurs, qu’ils soient pros ou passionnés.

Une réactivité, une précision et un confort inégalés

En mode filaire ou sans fil, la Wolverine V3 Pro 8K pour PC garantit des activations sans faille grâce à un taux de rapport de 8 000 Hz. La manette embarque également des joysticks analogiques TMR (Tunnel Magnetoresistance), avec des capuchons de remplacement pour une durabilité accrue. La technologie TMR assure des performances supérieures en éliminant les risques de drift, tout en maintenant une résistance constante dans le temps pour une précision optimale. C’est l’alliée idéale pour les FPS et les jeux d’action.

La Wolverine V3 Pro 8K pour PC allie un poids plume à une conception ergonomique afin de pouvoir enchaîner les longues sessions de jeu sans ressentir la moindre fatigue dans les mains : c’est la manette sans fil taillée pour l’esport la plus légère de la marque à ce jour. Un étui de rangement et un câble tressé de 2 mètres sont inclus pour faciliter le transport et garantir une manette prête à l’emploi lors des tournois.

Un contrôle optimal et une personnalisation poussée sur PC

Conçue pour offrir une grande polyvalence, la manette intègre :

4 palettes situées à l’arrière, dotées de clics de souris, et 2 gâchettes supplémentaires pour une prise en main « claw » : permettent une personnalisation totale et offre une réactivité digne des souris gaming haut de gamme de Razer.

permettent une personnalisation totale et offre une réactivité digne des souris gaming haut de gamme de Razer. Des gâchettes dotées de la technologie Razer Pro HyperTriggers : il est possible de jongler entre une course d’activation réduite pour une vitesse de clic optimale, et une distance d’activation progressive via un contrôle analogique.

il est possible de jongler entre une course d’activation réduite pour une vitesse de clic optimale, et une distance d’activation progressive via un contrôle analogique. Des boutons Méca-tactiles en PBT et une croix directionnelle flottante à 8 directions : ses boutons robustes en PBT à double injection et ses micro-switches véloces assurent un retour tactile satisfaisant.

ses boutons robustes en PBT à double injection et ses micro-switches véloces assurent un retour tactile satisfaisant. Une personnalisation poussée via Synapse 4 : le logiciel propriétaire de Razer permet d’ajuster avec précision la sensibilité des joysticks analogiques, de reconfigurer les boutons et d’enregistrer jusqu’à quatre profils optimisés pour le jeu sur PC.

la Wolverine V3 Pro Tournament Edition 8K pour PC

En parallèle, Razer présente également la Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K pour PC, une version filaire conçue pour assurer des performances sans compromis et un faible temps de latence. La Tournament Edition intègre les mêmes fonctionnalités de pointe que la version sans fil pour offrir une précision et une réactivité hors pair comme : la technologie HyperPolling 8 000 Hz, des joysticks analogiques TMR anti-drift, des gâchettes dotées de la technologie Razer Pro HyperTriggers et des boutons Méca-tactiles en PBT. En tournoi comme à la maison, la Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K pour PC garantit des performances de haute volée.

Avec l’arrivée de la gamme Wolverine V3 Pro 8K pour PC, Razer redéfinit les standards des manettes taillées pour la compétition en accordant réactivité, précision et personnalisation avancée. Alors que la scène esport continue d’évoluer, Razer reste déterminé à fournir des outils de pointe permettant aux joueurs d’exceller dans leurs parties compétitives.