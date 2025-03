Ken Kaneki de Tokyo Ghoul rejoint le monde de Dead by Daylight

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La célèbre série animée Tokyo Ghoul ajoute sa touche personnelle de dark fantasy à Dead by Daylight. Cette nouvelle version démente de Ken Kaneki, aussi élégante que sinistre, sera parfaitement à sa place dans le royaume de l’Entité et elle annonce l’un des tueurs les plus agiles du jeu à ce jour. Dead by Daylight : Tokyo Ghoul est disponible dans le cadre de la build de test publique et sortira officiellement le 2 avril. Ken Kaneki est sur le point de se déchaîner et de ne faire qu’une bouchée des joueurs.

Kagune meurtrier

Dans Dead by Daylight, les tentacules du Kagune de la Goule sont vite devenus l’instrument ultime de la terreur. Jaillissant de son dos, le pouvoir de tueur de Kaneki le propulse à travers la carte en enchaînant les mouvements pour fondre sur les survivants en fuite. Les attaques réussies déclenchent le Mode Enragé, qui amplifie la force, la brutalité et les mouvements de Kaneki.

Avec un ensemble de compétences conçu pour mettre la pression, la Goule force ses proies à rester sur le qui-vive en permanence sous peine de figurer à son prochain menu. Enfin, les infortunés qui subiront son Mori se prendront sa nature violente de plein fouet d’une manière glorieusement sanglante défiant toute description.

Tokyo Style

Pour votre plus grand plaisir, la collection Tokyo Ghoul, disponible le 2 avril, proposera plusieurs autres costumes et personnages emblématiques de la série animée Tokyo Ghoul.

La tenue Légendaire Lize Kamishiro pour la Goule propose aux joueurs d’incarner cette goule aussi belle que puissante, celle-là même dont Kaneki reçut les organes après son accident. Les joueurs peuvent aussi se régaler de 4 tenues Très rares de la collection, dont la tenue the Rabbit Costume Outfit pour Yui Kimura, la tenue Hide Costume pour Renato Lyra, la tenue Eto Costume pour Nea Karlsson, et la tenue Awakened Ghoul pour la Goule.

Puisqu’aucune collection Tokyo Ghoul ne serait complète sans quelques masques mémorables, les joueurs pourront aussi canaliser leur goule intérieure avec une sélection de 4 Masques Très rares pour l’Inconnu, Jonah Vasquez, Jake Park et David King.

Dead by Daylight : Tokyo Ghoul est actuellement disponible dans le cadre de la build de test publique sur Steam. Il sort officiellement le 2 avril.