Nouveau trailer de gameplay de HITMAN World of Assassination sur PlayStation VR2

HITMAN World of Assassination réunit le meilleur de HITMAN 1, HITMAN 2 et HITMAN 3 dans un bundle présentant le meilleur de cette légendaire série d’infiltration. La version PS VR2 comprendra les 22 lieux uniques de la campagne principale originale et proposera une variété de mécaniques immersives spécialement conçues pour la réalité virtuelle. Qu’il s’agisse de crocheter une serrure pour atteindre un point d’observation, d’allumer un générateur pour créer une diversion ou d’assommer deux gardes en un seul mouvement, les joueurs auront désormais un nombre de possibilités exponentiel pour laisser libre cours à leur créativité dans le jeu.

En incarnant l’Agent 47 comme jamais auparavant, les joueurs pourront manier un arsenal de plus de 100 armes différentes et exécuter intuitivement des actions clés avec une totale ambidextrie, comme recharger, ranger leur arme, viser avec un fusil de sniper ou encore voler des déguisements. De plus, la version PS VR2 apporte de nouvelles fonctionnalités techniques uniques, notamment la prise en charge des gâchettes adaptatives via les contrôleurs PS VR2, l’implémentation du room-scale, des interactions spatiales au toucher, et bien plus encore.

HITMAN World of Assassination sera disponible sur PS VR2 dès le 27 mars. Les joueurs possédant déjà HITMAN World of Assassination sur PlayStation 5 peuvent accéder à un pack de mise à niveau vers le contenu PS VR2, le HITMAN World of Assassination – VR Access pour 9,99€. Les nouveaux joueurs pourront accéder à la version PlayStation VR2 grâce à HITMAN World Of Assassination Part One – VR2 Edition, donnant accès à HITMAN Part One et au pack de mise à niveau PS VR2 pour 39,99€.