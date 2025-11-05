Par-delà les voies temporelles, la nouvelle extension de Hearthstone, est disponible

Partager Facebook

Chromie, la chronomancienne souriante du Vol draconique de bronze et protectrice des voies temporelles, a fait une découverte choquante. Murozond, seigneur de l’Infini, tente de détourner toutes les lignes temporelles afin de les précipiter dans l’oubli. Pour tenter de l’arrêter, Chromie a

voyagé par-delà les voies temporelles afin de recruter des personnages iconiques issus du passé, du futur et de réalités alternatives. Par-delà les voies temporelles, qui comprend 145 nouvelles cartes, dont les nouveaux mots-clés Icône et Rembobinage, sans oublier le légendaire Murozond, est désormais disponible !

SOUMETTEZ LE TEMPS À VOTRE VOLONTÉ

Nouveau mot-clé : Icône. Maniez les pouvoirs des personnages emblématiques de Warcraft issus du passé, du futur et de lignes temporelles alternatives ! Ces personnages mythiques sont si puissants qu’ils sont accompagnés de cartes légendaires supplémentaires qui s’intègrent automatiquement à votre deck. Un personnage légendaire iconique débarque pour chaque classe, issu d’une ligne temporelle déjà connue ou inédite. Sylvanas, la générale des forestiers entre en scène avec ses sœurs, Alleria et Vereesa, tandis que Gelbin de demain dispose de deux auras légendaires qui s’accordent parfaitement avec les nouvelles cartes des paladins.

Il est désormais possible de voyager dans le temps dans Hearthstone ! Rembobinage est un nouveau mot-clé qui vous permet de rejouer des cartes aux effets aléatoires afin de tenter d’obtenir de meilleurs résultats. Un sort qui a mal tourné ? Un serviteur qui a raté sa cible ? Cela arrive à tout le monde ! Désormais, si une carte possède le mot-clé Rembobinage, vous aurez la possibilité de réécrire l’histoire. Le pouvoir de mettre les chances de votre côté est entre vos mains ! Évènement à durée limitée. Chromie compte sur votre aide pour recruter les grandes figures du passé, du présent et du futur ! À partir d’aujourd’hui (4 novembre) et jusqu’au 25 novembre, sélectionnez un héros parmi Kel’Thuzad du Kirin Tor, Medivh, maître des colombes et Porte-tempête Magni pour obtenir leur modèle héroïque ainsi que six paquets de Par-delà les voies temporelles, trois paquets de La cité perdue d’Un’Goro, deux paquets d’Au cœur du Rêve d’émeraude, un paquet de La Ténèbre de l’Au-delà et trois paquets de l’année du Pégase. Les deux modèles héroïques restants seront disponibles à l’achat dans la boutique après la fin de l’évènement.



BONNES AFFAIRES EN FOLIE ! Les bonnes affaires en folie débarquent du 25 novembre au 3 décembre, l’occasion de dénicher quelques trésors de l’histoire de Hearthstone ! Ne manquez pas cette chance de mettre la main sur des éléments ornementaux qui vous auraient échappé et continuez d’étoffer votre collection.