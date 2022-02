La version physique du jeu VR After the Fall est annoncée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Suite au succès du FPS multijoueur en VR After The Fall sur Meta Quest 2, PlayStation®VR et PC VR, Vertigo Games annonce son édition physique, After The Fall – Frontrunner Edition, qui sortira le 25 mars 2022 sur PlayStation®VR. De plus, la « Frontrunner Season » débutera en février 2022 et sera disponible pour tous les joueurs possédant les versions numériques « Launch Edition » et « Deluxe Edition » du jeu, mais également pour ceux qui achèteront After the Fall – Frontrunner Edition.

Contenu d’After the Fall – Frontrunner Edition :