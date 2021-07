Knockout City : la saison 2 est disponible

Partager Facebook

Il est temps pour les joueurs d’en découdre au Drive-in d’Holowoo, la toute nouvelle carte qui ne cesse d’évoluer en temps réel avec des terrains de jeu inspirés de films . De plus, le nouveau ballon soda fait son apparition, il recouvrira les écrans des rivaux et les ralentiront lors leur ascension stratégique jusqu’au sommet d’une pyramide géante ou lors de leur traversée du tunnel !

Il est temps pour nos spécialistes de passer sur le grand écran et de voir tout ce que cette nouvelle saison a à offrir !

Les joueurs peuvent essayer Knockout City gratuitement jusqu’au Rang de rue 25* et profiter des fonctionnalités cross-play et progression croisée sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch, Origin, Steam, Epic Games Store, PlayStation®5 et Xbox Series X|S avec rétrocompatibilité. Les membres Xbox Games Pass, EA Play ou Epic Games Store peuvent jouer gratuitement à Knockout City.

Pour en savoir plus sur Knockout City, rendez-vous sur le site officiel, suivez le jeu sur Twitter ou rejoignez le Discord Knockout City.