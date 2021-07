Streets of Rage 4 : Mr. X Nightmare de nouveau disponible sur Nintendo Switch

Partager Facebook

L’éditeur et développeur Dotemu, en collaboration avec les studios Lizardcube et Guard Crush Games, annonce avoir résolu le bug critique qui empêchait les fans d’acheter le contenu additionnel Mr. X Nightmare sur Nintendo Switch ! Ce DLC très attendu (et apprécié !) pour le hit planétaire Streets of Rage 4 est sorti la semaine dernière sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, GOG et le Windows Store au prix de 7,99 €. La critique, comme les joueurs, sont dithyrambiques, mais un problème technique sur Nintendo Switch empêchait jusqu’à présent les amateurs d’action tonitruante d’accéder au jeu.

Les joueurs Switch doivent d’abord lancer le jeu original pour localiser le DLC.

« Nous souhaitons nous excuser auprès de nos joueurs Nintendo Switch. Ce problème n’aurait jamais dû survenir et nous sommes infiniment désolés de la gêne que cela a pu occasionner. » déclare Cyrille Imbert, Executive Director de Dotemu. « Nous apprécions grandement le soutien de chacun d’entre vous, et nous vous assurons que nous ferons dorénavant très attention à ce que cela ne se reproduise jamais. »

Les joueurs de Streets of Rage 4 sur Nintendo Switch peuvent désormais télécharger le DLC, avec une réduction de 15% sur le prix de base.