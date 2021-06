Konami Annonce d’un partenariat avec Bloober Team : Silent Hill en vue ?

Partager Facebook

Les deux entreprises collaboreront sur la production de contenus.

Bloober Team est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 2008 et basé à Cracovie, en Pologne. Son équipe est réputée pour sa vision d’auteur et son sens artistique et a lancé à l’échelle mondiale de nombreux contenus de haute qualité.

KONAMI a produit des contenus de divertissement originaux et des façons d’en profiter grâce aux technologies actuelles.

D’importants changements sont attendus à l’avenir dans l’industrie du divertissement numérique. KONAMI a décidé de former un partenariat avec Bloober Team afin de créer du contenu de haute qualité en combinant leurs caractéristiques et leurs forces respectives.

Les informations concernant les contenus issus de ce partenariat seront communiquées lorsque les détails auront été décidés.