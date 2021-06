The Last Oricru présente son gameplay en vidéo !

Prime Matter et GoldKnights sont heureux de dévoiler un premier aperçu du gameplay de The Last Oricru. Développé à Prague, en République Tchèque, The Last Oricru embarque les joueurs dans le monde merveilleux de Wardenia, un univers médiéval fantastique. Incarnez Silver qui se réveille brusquement d’un sommeil profond dans une chambre cryogénique, après s’être échoué quelques années auparavant sur cette planète mystérieuse. Quel fardeau doit porter notre héros ? Quels mystères abrite cette planète ? Quel est le rôle de Silver dans cette guerre politique ? Voilà les questions auxquelles vous devrez répondre. Vos choix seront déterminants ! Vos actions et décisions influenceront directement l’issue de l’histoire. Ce jeu solo, aussi jouable en coopération en local, est le premier titre à sortir sous Prime Matter, le nouveau label d’édition premium de Koch Media.

Cette nouvelle vidéo de gameplay présente les éléments principaux du jeu et vous plonge au cœur de la guerre civile de Wardenia, pour en acquérir le trône.

À propos de The Last Oricru :

The Last Oricru est un action RPG qui s’articule autour d’un scénario ambitieux, dans lequel les choix des joueurs auront la plus grande importance. Se réveillant dans le monde Sci-Fi/médiéval de Wardenia, les joueurs se retrouveront au centre d’une gigantesque guerre civile dans le but de prendre le contrôle de la planète. Des combats difficiles, des batailles hors norme et une terrible conspiration assombrissent cette terre autrefois si paisible. Choisissez votre propre voie, combattez aux côtés de différentes factions ou trahissez-les, influencez le futur du conflit grâce à vos choix audacieux ! The Last Oricru est fait pour les joueurs solo mais propose également une expérience coop.