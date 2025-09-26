KONAMI annonce une collaboration entre eFootball et le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh

Partager Facebook

Cet événement spécial inclut plusieurs campagnes à durée limitée pour le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, eFootball et eFootball CHAMPION SQUADS, offrant aux joueurs la possibilité de remporter des récompenses exclusives.

Pour célébrer ce partenariat, une bande-annonce spéciale mettant en scène Neymar Jr. portant une tenue exclusive est désormais disponible. Les joueurs qui se connecteront à eFootball et eFootball CHAMPION SQUADS durant la période de l’événement, du jeudi 25 septembre au jeudi 23 octobre, recevront une carte exclusive de la collaboration, associant la superstar brésilienne Neymar Jr. au personnage légendaire du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! : le Magicien Sombre.

De plus, en progressant dans l’événement et en remplissant des objectifs, les joueurs pourront obtenir des cartes inédites, représentant cinq membres de l’équipe de France chacun associé à des monstres emblématiques du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! comme le Dragon Blanc aux Yeux Bleus, le Dragon Noir aux Yeux Rouges et bien d’autres.

Jeu de cartes Yu-Gi-Oh!

À partir du samedi 27 septembre, les Duellistes du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! pourront obtenir des cartes spéciales telles que la Carte Jeton Neymar Jr. ainsi qu’une édition eFootball de Lapin Sauveteur.

La collaboration proposera également des événements sur le thème du football permettant aux Duellistes de remporter des récompenses exclusives dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL (du lundi 6 octobre au vendredi 7 novembre) et dans Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (du lundi 6 octobre au mardi 4 novembre). Les Duellistes pourront obtenir des cartes et divers objets en jeu, tels que des icônes, des fonds d’écran, des protège-cartes exclusifs, ainsi que des gemmes en progressant dans ces événements collaboratifs.