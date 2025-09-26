La légende du Kung-Fu et d’Hollywood Bruce Lee s’associe à l’Agent 47

Partager Facebook

Le légendaire maître des arts martiaux Bruce Lee ne sera toutefois pas une cible pour l’Agent 47, mais un allié clé dans sa nouvelle mission. En plus de cette nouvelle mission, HITMAN World of Assassination arrive sur PCVR, via une mise à jour gratuite disponible pour tous les joueurs possédant HITMAN World of Assassination sur Steam.

Les joueurs trouveront dans cette mission un hommage respectueux à l’occasion du 85e anniversaire d’une véritable légende, et un défi unique, reflétant la présence extraordinaire et l’influence durable de Bruce Lee. La franchise Hitman s’apprêtant à fêter son 25e anniversaire cette année, cette expérience spéciale a été conçue pour parfaitement s’intégrer dans l’univers de HITMAN.

Bruce Lee est l’Agent Lee, un agent secret chargé d’infiltrer la Concord Union, un puissant syndicat du crime basé à Hong Kong. L’organisation tient un tournoi secret d’arts martiaux, qui se déroule à l’hôtel Himmapan de Bangkok. Pour l’occasion, l’agent Lee, légende des arts martiaux, fait son grand retour et se voit invité à participer au tournoi. Sa mission : remporter le tournoi et découvrir l’identité du chef suprême de la Concord Union. ​

​Si les prouesses de Lee au combat sont inégalées, le tournoi serait, selon la rumeur, truffé de sabotages. Les joueurs devrontopérer dans l’ombre, pour identifier et neutraliser les menaces qui pèsent sur Lee. ​

Le pack Bruce Lee – Disponible dès maintenant sur les stores numériques

Le pack Bruce Lee, un tout nouveau pack DLC sur le thème de la dernière Cible Fugitive, est également disponible pour une durée limitée, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de la mission, le 20 novembre, sur toutes les plateformes.

Le Pack Bruce Lee inclus :

Un accès permanent au Dragon –Un contrat arcade de deux niveaux mettant en scène la Cible Fugitive The Infiltrator

La Tenue Jaune

Les Bâtons Kali

La Dague de Jade

Les Ciseaux du Dragon D’or

Un ensemble de six objets cosmétiques pour la planque du Freelancer inspirés par la Cible Fugitive

La Saison du Dragon – Mises à jour en direct, gratuites pour les joueurs de HITMAN WOA

En plus de la nouvelle Cible Fugitive, une nouvelle feuille de route commence aujourd’hui avec la Saison du Dragon. Les joueurs pourront relever deux nouveaux défis, deux Contrats et quatre Cibles Fugitives font leur retour. Trois nouveaux Twitch Drops seront disponibles, avec la Star Apple, le Dragon Duck et le Purple Streak Crowbar, qui peuvent être obtenus en regardant une heure de HITMAN World of Assassination sur Twitch pendant des périodes spécifiques. De plus, l’événement Mills Reverie Halloween sera de retour pour célébrer les festivités.

HITMAN WOA est disponible sur PCVR dès aujourd’hui

HITMAN World of Assassination en réalité virtuelle permet aux joueurs de se glisser dans la peau de l’Agent 47 pour explorer, improviser et éliminer des cibles avec un niveau de détail époustouflant. Toutes les fonctionnalités disponibles sur PS VR2 sont également présentes sur PC. Les joueurs peuvent ainsi manier deux armes à la fois, interagir avec des déguisements et utiliser leur environnement de manière créative grâce à des commandes intuitives, une ambidextrie totale et une implémentation à l’échelle de la pièce. Les agents PCVR auront accès à tous les lieux des campagnes HITMAN 1, 2 et 3, notamment Paris, Sapienza, Miami et Berlin. Les joueurs qui possèdent HITMAN World of Assassination sur Steam peuvent télécharger la mise à jour gratuitement dès maintenant.

Parallèlement à la sortie sur PCVR, HITMAN World of Assassination propose également pour la première fois le mode Freelancer, très apprécié, en réalité virtuelle, à la fois sur PS VR2 et PCVR. Ce mode de jeu stratégique de type rogue-like offre aux joueurs une liberté sans précédent pour planifier leurs propres campagnes, gérer leurs ressources et relever des défis de plus en plus difficiles au fil de leurs missions, le tout dans un format qui récompense la créativité, la prévoyance et la capacité d’adaptation. Désormais jouable en réalité virtuelle, les joueurs peuvent planifier et exécuter leur mission en s’immergeant pleinement dans le monde de l’assassinat. Les cibles fugitives font également partie du contenu VR proposé, avec la nouvelle cible fugitive mettant en scène Bruce Lee, The Infiltrator, également disponible dès maintenant en réalité virtuelle.

HITMAN World of Assassination est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PCVR, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone et iPad.