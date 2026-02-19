La bêta ouverte de Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage est disponible sur Nintendo Switch 2

La bêta ouverte de Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage est désormais disponible sur Nintendo Switch 2, permettant à chacun de découvrir le légendaire jeu de combat en 3D sur une plateforme Nintendo pour la toute première fois.

la bêta ouverte se termine le mardi 24 février à 15:59 CET. Elle permet de tester les serveurs réseau et les performances du cross-play avec les autres plateformes disponibles (PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam). 

La version bêta est disponible au téléchargement directement depuis le Nintendo eShop. Un abonnement Nintendo Switch Online actif est nécessaire pour y accéder.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 26 mars.

