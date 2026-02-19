Nouveau booster thématique du JCC Pokémon Pocket, Merveilles de Paldea

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Pokémon Company annonce que le nouveau booster thématique pour Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, Merveilles de Paldea, sera disponible dans le monde entier à partir du 25 février 2026 (en soirée, heure du Pacifique).

Merveilles de Paldea met en vedette Poussacha, Chochodile et Coiffeton, les premiers Pokémon partenaires des jeux vidéo Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Le dernier booster thématique permet également aux Dresseurs de rencontrer d’autres Pokémon de la région de Paldea, notamment Miascarade ex, Gromago ex et Famignol, ainsi que de nouvelles cartes Dresseur mettant en scène Menzi, Pepper et Mesaledo.

Par ailleurs, de nouvelles couvertures et de nouveaux arrière-plans mettant en vedette les Pokémon de la région de Paldea seront disponibles à partir du 1er mars 2026.

Événements à venir