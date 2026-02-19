Nouveau booster thématique du JCC Pokémon Pocket, Merveilles de Paldea

The Pokémon Company annonce que le nouveau booster thématique pour Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, Merveilles de Paldea, sera disponible dans le monde entier à partir du 25 février 2026 (en soirée, heure du Pacifique).
Merveilles de Paldea met en vedette Poussacha, Chochodile et Coiffeton, les premiers Pokémon partenaires des jeux vidéo Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Le dernier booster thématique permet également aux Dresseurs de rencontrer d’autres Pokémon de la région de Paldea, notamment Miascarade ex, Gromago ex et Famignol, ainsi que de nouvelles cartes Dresseur mettant en scène Menzi, Pepper et Mesaledo.
Par ailleurs, de nouvelles couvertures et de nouveaux arrière-plans mettant en vedette les Pokémon de la région de Paldea seront disponibles à partir du 1er mars 2026.
Événements à venir
- Événement Emblème Merveilles de Paldea (fin février à début mars) : les joueurs peuvent gagner des emblèmes, de la poudre éclat ainsi que d’autres objets en remportant des combats contre d’autres joueurs.
- Événement de la Semaine Bonus (début mars) : Les joueurs peuvent combattre pour obtenir des sabliers, des accessoires spéciaux et d’autres récompenses.
- Événement Butin Charbambin (de mi-mars à fin mars) : Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d’obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 5.
- Événement Pioche Miracle (de mi-mars à fin mars) : Des cartes promotionnelles représentant Pohm et Terraiste de Paldea apparaîtront dans les pioches miracle. Cet événement proposera également des missions permettant aux joueurs d’obtenir un ticket boutique événementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.