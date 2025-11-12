« La bonne étoile » au cinéma !

France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de… déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que « certains » s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée : se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un…

Pour son quatrième film en tant que réalisateur, Pascal Elbé offre à Benoît Poelvoorde l’un de ses meilleurs rôles. A partir d’une idée insolite, Pascal Elbé nous livre une comédie dramatique à l’intrigue quelque peu complexe. Humour et émotion sont omniprésents dans ce film grand public qui comporte son lot de quiproquos et scènes rocambolesques.

La bonne étoile

Un film de Pascal Elbé

Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy, Zabou Breitman

Distributeur : Pathe distribution

Durée : 103 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 12 novembre 2025

